Євробачення-2020 під загрозою: з-за коронавіруса скасували важливий етап підготовки

Коронавірус і Євробачення-2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус став причиною скасування зйомок відеооткриток для учасників Євробачення

Коронавірус ставить під загрозу проведення Евровидения-2020. Через оголошення пандемії організатори конкурсу скасували зйомки візиток для музичного конкурсу для 41 учасника. Зйомки повинні були відбутися в Нідерландах, через те, що зазвичай вони знімаються в приймаючій країні.

У цьому році планувалося зняти відеолистівки для 41 учасника в Нідерландах, повідомляє wiwibloggs. Раніше Ізраїль і Литва скасували запис візиток, але по мірі того, як все більше і більше країн закривають кордони, було прийнято рішення скасувати зйомки.

Варто додати, що в Нідерландах заборонили масові скупчення людей понад 200 осіб, але підготовка до музичного змагання зараз йде повним ходом. На цей момент залишається неясним, відбудеться цього року конкурс, чи ні.

Мер Роттердама Ахмед Абуталеб в одному з інтерв'ю повідомив, що доля Євробачення 2020 буде вирішуватися у квітні, а саме 5 або 6 числа.

"Для мене останній день - це момент, коли ми починаємо будувати сцену. В цей день повинні уточнити: пройде Євробачення чи ні. У нас є два варіанти: EBU і AVROTROS (голландський мовник) можуть прийняти рішення про проведення або скасування. Але зараз занадто рано", - каже мер.

Раніше повідомлялося, що Євро-2020 буде відкладено на рік через коронавірус.

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