Євробачення 2020: в мережі покажуть онлайн-концерти учасників

Євробачення 2020 скасували (фото: УНІАН)

Глядачі зможуть побачити онлайн-виступи учасників музичного конкурсу

Євробачення 2020 скасували через коронавірус, але організатори конкурсу вирішили піднести шанувальникам приємний сюрприз і показати виступи учасників онлайн. Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу і в Twitter.

Так звані домашні виступи артистів будуть з'являтися на офіційному каналі YouTube конкурсу.

У кожному випуску домашніх концертів Євробачення будуть представлені кілька артистів, які були частиною сім'ї конкурсу протягом багатьох років, включаючи учасників 2020 року. Кожен артист виконає власну пісню і кавер-версію іншого хіта Євробачення. Перший епізод з'явиться на YouTube в п'ятницю, 3 квітня.

За кавер-версії шанувальники будуть віддавати свої голоси онлайн.

Першим виступить 3 квітня Райан О'Шонессі з Ірландії, який представляв країну на Євробаченні-2018. Проголосувати за композицію в виконанні Райана можна буде у Twitter.

Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс Євробачення-2020 повинен був відбутися в нідерландському місті Роттердам.

Нагадаємо, Україну в цьому році на Євробачення повинна була представляти фольклорна група Go_A.