Евровидение 2020: появились первые фото сцены песенного конкурса

Международный песенный конкурс Евровидение 2020 пройдет в мае в Нидерландах в Роттердаме. Это стало возможно благодаря победе в 2019 году представителя страны Дункана Лоуренса с песней "Arcade". Организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сцена музыкального состязания.

Дизайн сцены сделан в духе типичного голландского плоского ландшафта. Художник-постановщик Флориан Видер, который получил премию за оформление сцены, рассказал, что дизайн показывает связь между небом, морем и землей.

Так будет выглядеть сцена на Евровидении 2020 (фото: eurovision.tv)

Он отметил, что с помощью этого дизайна организаторы концерта хотят максимально приблизить артистов к аудитории.

Так будет выглядеть сцена на Евровидении 2020 (фото: eurovision.tv)

После года отсутствия Зеленой комнаты, в которой артисты собираются после выступления, она вернется на конкурс. Ожидается, что это заставит зрителей почувствовать еще большую связь с артистами из 41 страны-участницы.

Так будет выглядеть сцена на Евровидении 2020 (фото: eurovision.tv)

По словам исполнительного продюсера конкурса Ситсе Баккера, данный дизайн является инновационным, скромным и в тоже время функционально продуманным.

Так будет выглядеть сцена на Евровидении 2020 (фото: eurovision.tv)

"Мы можем создать совершенно разное оформление для каждого из 41 участника конкурса, а также для открытия и результатов голосования", - заявил Баккер.

Напомним, что на Евровидении 2020 разгорелся первый громкий скандал из-за того, что Венгрия решила не транслировать вокальное соревнование.