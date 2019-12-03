Євробачення 2020: з'явилися перші фото сцени пісенного конкурсу

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020 пройде в травні в Нідерландах в Роттердамі. Це стало можливо завдяки перемозі в 2019 році представника країни Дункана Лоуренса з піснею "Arcade". Організатори конкурсу показали, як буде виглядати сцена музичного змагання.

Дизайн сцени зроблений в дусі типового голландського плоского ландшафту. Художник-постановник Флоріан Відер, який отримав премію за оформлення сцени, розповів, що дизайн показує зв'язок між небом, морем і землею.

Так буде виглядати сцена на Євробаченні 2020 (фото: eurovision.tv)

Він зазначив, що за допомогою цього дизайну організатори концерту хочуть максимально наблизити артистів до аудиторії.

Так буде виглядати сцена на Євробаченні 2020 (фото: eurovision.tv)

Після року відсутності Зеленої кімнати, в якій артисти збираються після виступу, вона повернеться на конкурс. Очікується, що це змусить глядачів відчути ще більшу зв'язок з артистами з 41 країни-учасниці.

Так буде виглядати сцена на Євробаченні 2020 (фото: eurovision.tv)

За словами виконавчого продюсера конкурсу Сітсе Баккера, даний дизайн є інноваційним, скромним і в теж час функціонально продуманим.

Так буде виглядати сцена на Євробаченні 2020 (фото: eurovision.tv)

"Ми можемо створити зовсім різне оформлення для кожного з 41 учасника конкурсу, а також для відкриття та результатів голосування", - заявив Баккер.

Нагадаємо, що на Євробаченні 2020 розгорівся перший гучний скандал через те, що Угорщина вирішила не транслювати вокальне змагання.