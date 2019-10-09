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Это тяжелая тема для меня: Александр Пономарев сделал признание о своем здоровье

STYLERПерсоны    09.10.2019 - 07:02
Это тяжелая тема для меня: Александр Пономарев сделал признание о своем здоровье
Александр Пономарев (Коллаж РБК-Украина)

Александр Пономарев рассказал, что едва не погиб

Александр Пономарев, известный украинский музыкант, рассказал, что в детстве был очень болезненным ребенком и это могло привести к печальным последствиям, но мама его спасла и дала путевку в жизнь, купив ему первый музыкальный инструмент. Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях"

Александр Пономарев в детстве страдал от малокровия и ему грозили совершенно непредсказуемые последствия. Мама артиста сделала все возможное, чтобы найти для него донора и хороших врачей. Фактически она спасла сына.

Это тяжелая тема для меня: Александр Пономарев сделал признание о своем здоровье

Александр Пономарев (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

После того как Александр пошел на поправку, она отдала его во всевозможные секции, а также записала его в музыкальную школу.

"У меня все забирали в детском саду, били меня. Не хватало мне 300 граммов крови. Потом меня отправили в музыкальную школу, но это было очень дорого. Поэтому я потом отправился на спорт, который был бесплатным", - рассказал Пономарев.

Мама отдала его на бокс, который пришлось бросить, так как обнаружились проблемы со зрением. Чтобы сын не переживал по этому поводу, мама купила ему настоящий синтезатор.

Это тяжелая тема для меня: Александр Пономарев сделал признание о своем здоровье

Александр Пономарев с сыном Сашей (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

В подростковом возрасте Александр Пономарев начал самостоятельно зарабатывать – играл на свадьбах и пел в ресторанах. В 17 лет он на свои собственно заработанные деньги купил первый автомобиль.

Как признался Александр Пономарев, мама была единственной женщиной, которая могла остановить его. Она ушла из жизни в 2004 году и артисту очень сложно вспоминать о ней. Больше всего он сожалеет о том, что мама так и не увидела своего второго внука Сашу, который родился в браке с Викторией.

"Это тяжелая тема для меня, очень жаль, что она не увидела Сашку. Это человек, который сделал для меня больше всего", - признался Пономарев.

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Новости Украины певецболезньАлександр Пономарев
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