ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не Амстердам: назвали город проведения Евровидения 2020

STYLERЖизнь    30.08.2019 - 15:26
Не Амстердам: назвали город проведения Евровидения 2020
Коллаж РБК-Украина

В 2020 году музыкальное состязание состоится в Нидерландах

Где пройдет Евровидение 2020 - вопрос, который интересует всех поклонников европейского музыкального конкурса, тем более, что практически все были уверены, что он пройдет в Амстердаме. Но не все гладко сложилось. Организаторы решили провести песенное состязание в Роттердаме, так как в Амстердаме не нашлось концертной площадки, которая бы удовлетворила все требования Евровидения 2020.

Информация полностью подтверждена на официальном сайте международного конкурса. Кроме того, стали известны даты проведения. Евровидение стартует 12 мая, вместо ранее объявленной даты 28 апреля.

Отметим, Роттердам был выбран в качестве принимающего города в результате тендера, в ходе которого в общей сложности пять голландских городов боролись за проведение престижного музыкального конкурса в шоу-бизнесе.

Не Амстердам: назвали город проведения Евровидения 2020Фото: Ahoy Arena (ahoy.nl)

Кстати, Роттердам - второй по величине город в Нидерландах. На Ahoy Arena, где будут выступать участники в 2020 году, в 2017 году проводили детское Евровидение. На концертной площадке есть три зала, самый большой из которых вмещает 16,5 тыс. человек, другие вмещают 4 и 6 тысяч человек.

Не Амстердам: назвали город проведения Евровидения 2020Скриншот с сайта (ahoy.nl)

Напомним, что 19 мая, 25-летний музыкант из Нидерландов Дункан Лоуренс победил в песенном конкурсе Евровидение 2019.

Читайте также, как португальский певец Сальвадор Собрал в сопровождении лучших джазовых музыкантов мира выступит в Киеве в рамках мирового тура в поддержку новой пластинки "Paris, Lisboa".

Кстати, Джамала показала в деталях подарок мужа на ее 36-летие.

Обматерил при встрече: Верка Сердючка удивила признанием о Киркорове Евровидение: украинским детям предложили выступать от России
Новости Украины Евровидение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь