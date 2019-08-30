Не Амстердам: назвали город проведения Евровидения 2020

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В 2020 году музыкальное состязание состоится в Нидерландах

Где пройдет Евровидение 2020 - вопрос, который интересует всех поклонников европейского музыкального конкурса, тем более, что практически все были уверены, что он пройдет в Амстердаме. Но не все гладко сложилось. Организаторы решили провести песенное состязание в Роттердаме, так как в Амстердаме не нашлось концертной площадки, которая бы удовлетворила все требования Евровидения 2020.

Информация полностью подтверждена на официальном сайте международного конкурса. Кроме того, стали известны даты проведения. Евровидение стартует 12 мая, вместо ранее объявленной даты 28 апреля.

Отметим, Роттердам был выбран в качестве принимающего города в результате тендера, в ходе которого в общей сложности пять голландских городов боролись за проведение престижного музыкального конкурса в шоу-бизнесе.

Фото: Ahoy Arena (ahoy.nl)

Кстати, Роттердам - второй по величине город в Нидерландах. На Ahoy Arena, где будут выступать участники в 2020 году, в 2017 году проводили детское Евровидение. На концертной площадке есть три зала, самый большой из которых вмещает 16,5 тыс. человек, другие вмещают 4 и 6 тысяч человек.

Скриншот с сайта (ahoy.nl)

Напомним, что 19 мая, 25-летний музыкант из Нидерландов Дункан Лоуренс победил в песенном конкурсе Евровидение 2019.

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