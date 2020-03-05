Евровидение 2020: ирландка представила песню, которая претендует на победу

Lesley Roy представила песню для Евровидения 2020 (фото: myspace.com/lesleyroy)

Ирландская певица Lesley Roy 5 марта выпустила песню "Story Of My Life" для Евровидения 2020

Евровидение 2020 пополнилось новой песней. 5 марта певица Лесли Рой, которая будет представлять Ирландию на песенном конкурсе, выпустила трек "Story Of My Life".

33-летний Лесли Рой сейчас живет в Нью-Йорке. Она прославилась после совместной работы со знаменитым Максом Мартином над пластинкой "Unbeautiful", которая вышла в 2008 году.

С тех пор Лесли сосредоточилась на написании песен для мировых звезд. Среди певцов, с которыми работала ирландка, - Адам Ламберт, Медина, Яна Крамер, Марли Скотт и многие другие. Теперь она решила "вернутся к истокам" и снова выйти на сцену, чтобы "вернуть Ирландии славу на Евровидении".

Lesley Roy - Story Of My Life

В комментариях к видео пользователи со всего мира сравнивают Лесли с Кэти Перри и пророчат ей успех на Евровидении 2020.

Более того, букмекеры и эксперты после того, как песня "Story Of My Life" была представлена официально, резко изменили свои прогнозы по поводу итоговых результатов для Ирландии. Некоторые музыкальные критики из Европы даже считают, что у Лесли есть неплохие шансы на победу в конкурсе.

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