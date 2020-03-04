Евровидение 2020: украинская певица угодила в скандал из-за России

Певица Jerry Heil попала в скандал (фото: instagram.com/thejerryheil)

Jerry Heil вызвала неоднозначную реакцию фанатов своим постом о Евровидении 2020

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева, - прим. ред.) угодила в скандал, связанный с Евровидением 2020. Дело в том, что финалистка Нацотбора написала на своей странице в Instagram неоднозначный пост, в котором упомянула конкурсанта от России на конкурсе группу Little Big. Певица намекнула, что победитель уже известен.

"Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?" — спросила она у фанатов.

Артистка также ссылку на официальную страницу группы Little Big, которая будет представлять Россию в Нидерландах.

Скриншот поста (Instagram)

В комментариях поклонники написали, что она поддерживает российского исполнителя, на что она ответила, что совсем нет, она "поддерживает наших".

"Мне нравятся наши представители, я везде говорила об этом", — ответила Яна.

Но тему уже подхватили в сети, стали обвинять певицу, что она поддерживает Россию и ее группу Little Big, которые, кстати, ездили в оккупированный Россией Крым.

Интересно, что позже все комментарии на странице в соцсети певицы удалили, а также отключили возможность комментировать.

Сама исполнительница прокомментировала скандал, который возник вокруг ее имени. Она написала на своей странице, что никогда не поддерживала Россию и ее исполнителей, а также, что журналистам не стоит искат скрытый подтекст там, где его нет.

"Я никогда не поддерживала вторжение и действия росийской власти. Два вопроса на подумать: зачем бы я делала это сейчас и зачем искать подтексты там, где пишется черным по белому. Такой неформатный формат заходит на конкурсе очень часто. У меня еще есть догадки по Австралии. Посмотрите на их номер и послушайте исполнительницу!" - написала певица.

Как мы ранее сообщали, Джерри Хейл довольна признанием о подробностях интимной жизни.