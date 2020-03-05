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Євробачення 2020: ірландка представила пісню, яка претендує на перемогу

STYLERЖиття    05.03.2020 - 13:42
Євробачення 2020: ірландка представила пісню, яка претендує на перемогу
Lesley Roy представила пісню для Євробачення 2020 (фото: myspace.com/lesleyroy)

Ірландська співачка Lesley Roy 5 березня випустила пісню "Story Of My Life" для Євробачення 2020

Євробачення 2020 поповнилося новою піснею. 5 березня співачка Леслі Рой, яка буде представляти Ірландію на пісенному конкурсі, випустила трек "Story Of My Life".

33-річний Леслі Рой зараз живе в Нью-Йорку. Вона прославилася після спільної роботи зі знаменитим Максом Мартіном над платівкою "Unbeautiful", яка вийшла в 2008 році.

З тих пір Леслі зосередилася на написанні пісень для світових зірок. Серед співаків, з якими працювала ірландка, Адам Ламберт, Медіна, Яна Крамер, Марлі Скотт і багато інших. Тепер вона вирішила "повернуться до витоків" і знову вийти на сцену, щоб "повернути Ірландії славу на Євробаченні".

Lesley Roy - Story Of My Life

У коментарях до відео користувачі з усього світу порівнюють Леслі з Кеті Перрі і пророкують їй успіх на Євробаченні 2020.

Більш того, букмекери і експерти після того, як пісня "Story Of My Life" була представлена офіційно, різко змінили свої прогнози щодо підсумкових результатів для Ірландії. Деякі музичні критики з Європи навіть вважають, що у Леслі є непогані шанси на перемогу у конкурсі.

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