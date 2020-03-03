Евровидение: букмекеры внезапно ухудшили прогноз для Украины

Евровидение 2020 пройдет в мае (фото: коллаж РБК-Украина)

Букмекеры ухудшили прогноз для Украины и изменили фаворита Евровидения 2020

Евровидение 2020 состоится в середине мая в Нидерландах. Украину в этом году будет представлять группа Go_A с фольклорным "Соловьем", хотя и до сих пор участие нашей страны было под угрозой срыва.

И вот сегодня пришла очередная не очень приятная новость: букмекеры ухудшили позиции для нашего артиста. Они считают, что Украина не попадет даже в 20-ку.

По прогнозу букмекеров, победу в песенном конкурсе получит Исландия, хотя ранее они пророчили победу Литве, которая теперь на втором месте. Третье место пока за Румынией. Италия занимает четвертую позицию, а замыкает пятерку Россия, которая представила своего исполнителя.

При этом Украину разместили на 23-й строчке. Хуже нас только Финляндия, которая занимает 24-е место.

Таблица участников Евровидения 2020 (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Стоит отметить, что пользователи сети не сильно расстраиваются из-за этого прогноза, и они уверены, что группа из Украины выступит достойно.

Пусть себе прогнозируют. Время покажет;

Пусть порадуются, до наших первых репетиций!

Ой, але !!! Вспомните рейтинг Джамалы до того, как она впервые выступила!

Эта таблица, заблуждение. Она ничего не показывает;

Народ почитайте краше комменты на официальном канале Eurovision на YouTube, иностранцы восторге от нашего соловья, главное, что украинская песня прозвучит на весь мир.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что ведущий Национального отбора на Евровидение 2020 Сергей Притула раскрыл тайну победы "Соловья". По его словам, победу Go_A сложно назвать ожидаемой, но группа вырвали ее благодаря своей уверенности. Шоумен заявил, что Go-A - "темная лошадка" Нацотбора. При этом он ждал, что группа выйдет в полуфинал, но вот победа - стала для него самого сюрпризом.