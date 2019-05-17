Евровидение 2019: кто прошел в финал конкурса

Евровидение 2019 получило всех финалистов. В гранд-финале самого масштабного международного песенного конкурса, который пройдет 18 мая в Израиле, выступят представители 26 стран.
Первые финалисты конкурса определились 14 мая во время первого полуфинала Евровидения 2019. И вот 16 мая к десяти счастливчикам, которые победили во вторник, присоединились другие 10 участников.
Все участники финала Евровидения 2019:
- Греция: Katerine Duska - "Better Love"
- Великобритания: Майкл Райс - "Bigger Than Us"
- Германия: S!sters - "Sister"
- Франция: Билал Ассани - "Roi"
- Италия: Mamud - "Soldi"
- Испания: Miki - "La venda"
- Израиль: Коби Марими - "Home"
- Беларусь: ZENA - "Like It"
- Сербия: Nevena Božović - "Kruna"
- Кипр: Tamta - "Replay"
- Эстония: Victor Crone - "Storm"
- Чехия: Lake Malawi - "Friend Of A Friend"
- Австралия: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"
- Исландия: Hatari - "Hatrið mun sigra"
- Сан-Марино: Serhat - "Say Na Na Na"
- Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"
- Мальта: Микела Паче - "Chameleon"
- Северная Македония: Тамара Тодевска - "Proud"
- Нидерланды: Дункан Лоуренс - "Arcade"
- Албания: Йонида Маличи - "Ktheju tokës"
- Швеция: Джон Лундвик - "Too Late for Love"
- Россия: Сергей Лазарев - "Scream"
- Азербайджан: Чингиз - "Truth"
- Дания: Leonora - "Love Is Forever"
- Норвегия: KEiiNO - "Spirit in the Sky"
- Швейцария: Лука Хенни - "She Got Me"
А за бортом нынешнего конкурса остались представители таких стран, как:
- Бельгия: Eliot - "Wake Up"
- Грузия: Oto Nemsadze - "Keep on Going"
- Венгрия: Joci Pápai - "Az én apám"
- Черногория: D mol - "Heaven"
- Польша: Tulia - "Fire of Love"
- Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman - "Look Away"
- Португалия: Conan Osiris - "Telemóveis"
- Армения: Srbuk - "Walking Out"
- Ирландия: Сара Мактернан - "22"
- Молдавия: Анна Одобеску - "Stay"
- Латвия: Carousel - "That Night"
- Румыния: Эстер Пеони - "On a Sunday"
- Австрия: Pænda - "Limits"
- Хорватия: Роко - "The Dream"
- Литва: Юриюс - "Run with the Lions"
Напомним, что Украина в этом году участие в песенном действе не принимает, так как исполнительница MARUV после победы в Нацотборе отказалась представлять нашу страну в Израиле.
Все участники второго полуфинала Евровидения 2019 (видео: youtube.com/eurovision)
Добавим, что согласно регламенту в финал Евровидения 2019 проходят 20 лучших полуфиналистов. Кроме того, в него автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса, так называемой "Большой пятерки" (Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании), а также Израиля - как страны-победительницы прошлогоднего конкурса.
Кстати, Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки выступит в финале Евровидения 2019, признался, что его разозлили фанаты в Израиле.
Ранее мы писали о том, что россиянин Сергей Лазарев оконфузился с конкурсным номером на Евровидении 2019.