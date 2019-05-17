Євробачення 2019: хто пройшов у фінал конкурсу

Євробачення 2019 отримало всіх фіналістів. У гранд-фіналі самого масштабного міжнародного пісенного конкурсу, який відбудеться 18 травня в Ізраїлі, виступлять представники 26 країн.
Перші фіналісти конкурсу визначилися 14 травня під час першого півфіналу Євробачення 2019. І ось 16 травня до десяти щасливчиків, які перемогли в вівторок, приєдналися інші 10 учасників.
Всі учасники фіналу Євробачення 2019:
- Греція: Katerine Duska - "Better Love"
- Великобританія: Майкл Райс - "Bigger Than Us"
- Німеччина: S!sters - "Sister"
- Франція: Білал Ассане - "Roi"
- Італія: Mamud - "Soldi"
- Іспанія: Miki - "La venda"
- Ізраїль: Кобі Марими - "Home"
- Білорусь: ZENA - "Like It"
- Сербія: Nevena Božović - "Kruna"
- Кіпр: Tamta - "Replay"
- Естонія: Victor Crone - "Storm"
- Чехія: Lake Malawi - "Friend Of A Friend"
- Австралія: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"
- Ісландія: Hatari - "Hatrið mun sigra"
- Сан-Марино: Serhat - "Say Na Na Na"
- Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"
- Мальта: Мікела Паче - "Chameleon"
- Північна Македонія: Тамара Тодевська - "Proud"
- Нідерланди: Дункан Лоуренс - "Arcade"
- Албанія: Йоніда Маличі - "Ktheju tokës"
- Швеція: Джон Лундвік - "Too Late for Love"
- Росія: Сергій Лазарєв - "Scream"
- Азербайджан: Чингіз - "Truth"
- Данія: Leonora - "Love Is Forever"
- Норвегія: KEiiNO - "Spirit in the Sky"
- Швейцарія: Лука Хенні - "She Got Me"
А за бортом нинішнього конкурсу залишилися представники таких країн, як:
- Бельгія: Eliot - "Wake Up"
- Грузія: Oto Nemsadze - "Keep on Going"
- Угорщина: Грати Páраі - "Az én apám"
- Чорногорія: D mol - "Heaven"
- Польща: Tulia - "Fire of Love"
- Фінляндія: Darude feat Sebastian Rejman - "Look Away"
- Португалія: Conan Osiris - "Telemóveis"
- Вірменія: Srbuk - "Walking Out"
- Ірландія: Сара Мактернан - "22"
- Молдавія: Анна Одобеску - "Stay"
- Латвія: Carousel - "That Night"
- Румунія: Естер Пеоні - "On a Sunday"
- Австрія: Pænda - "Limits"
- Хорватія: Роко - "The Dream"
- Литва: Юріюс - "Run with the Lions"
Нагадаємо, що Україна в цьому році участь у пісенному дійстві не приймає, так як виконавиця MARUV після перемоги у Нацвідборі відмовилася представляти нашу країну в Ізраїлі.
Всі учасники другого півфіналу Євробачення 2019 (відео: youtube.com/eurovision)
Додамо, що згідно з регламентом у фінал Євробачення 2019 проходять 20 кращих півфіналістів. Крім того, у нього автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу, так званої "Великої п'ятірки" (Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія) та Ізраїлю - як країни-переможниці минулорічного конкурсу.
До речі, Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки виступить у фіналі Євробачення 2019 з піснею Нетти "Toy", зізнався, що його розлютили фанати в Ізраїлі.
Раніше ми писали про те, що росіянин Сергій Лазарєв оконфузився з конкурсним номером на Євробаченні 2019.