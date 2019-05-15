Евровидение 2019: результаты первого полуфинала

Определились первые финалисты Евровидения 2019
Евровидение 2019 получило первых финалистов. В гранд-финале песенного конкурса, который состоится 18 мая в Израиле, выступят исполнители из 10 стран.
Именно эти артисты триумфировали в первом полуфинале Евровидения 2019, который прошел во вторник, 14 мая. За бортом конкурса остались представители таких стран, как:
Все участники первого полуфинала Евровидения 2019 (видео: youtube.com/eurovision)
Добавим, что в финал Евровидения 2019 проходят 20 лучших полуфиналистов (второй полуфинал состоится в четверг, 16 мая). Кроме того, в него автоматически попадают участники так называемой "Большой пятерки":
Отметим, что Украина в этом году не принимает участие в песенном действе, ведь MARUV, победившая в Нацотборе, отказалась представлять нашу страну в Израиле. Но Styler решил напомнить читателям об успехах и неудачах украинских артистов на Евровидении.
Напомним, что Евровидение 2019 официально открылось 12 мая в Тель-Авиве. На торжественной церемонии, посвященной старту песенного конкурса, присутствовали звезды шоу-бизнеса из разных стран мира. Порадовала своим появлением на оранжевой дорожке и украинская суперстар Верка Сердючка - даже пригубила "шампани" с ведущей в прямом эфире.