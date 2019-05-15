Евровидение 2019: результаты первого полуфинала

Евровидение 2019 (коллаж РБК-Украина)

Определились первые финалисты Евровидения 2019

Евровидение 2019 получило первых финалистов. В гранд-финале песенного конкурса, который состоится 18 мая в Израиле, выступят исполнители из 10 стран.

Первые финалисты Евровидения 2019:

Греция: Katerine Duska - "Better Love" Беларусь: ZENA - "Like It" Сербия: Nevena Božović - "Kruna" Кипр: Tamta - "Replay" Эстония: Victor Crone - "Storm" Чехия: Lake Malawi - "Friend Of A Friend" Австралия: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" Исландия: Hatari - "Hatrið mun sigra" Сан-Марино: Serhat - "Say Na Na Na" Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"

Именно эти артисты триумфировали в первом полуфинале Евровидения 2019, который прошел во вторник, 14 мая. За бортом конкурса остались представители таких стран, как:

Бельгия: Eliot - "Wake Up"

Грузия: Oto Nemsadze - "Keep on Going"

Венгрия: Joci Pápai - "Az én apám"

Черногория: D mol - "Heaven"

Польша: Tulia - "Fire of Love"

Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman - "Look Away"

Португалия: Conan Osiris - "Telemóveis"

Все участники первого полуфинала Евровидения 2019 (видео: youtube.com/eurovision)

Добавим, что в финал Евровидения 2019 проходят 20 лучших полуфиналистов (второй полуфинал состоится в четверг, 16 мая). Кроме того, в него автоматически попадают участники так называемой "Большой пятерки":

Великобритания: Майкл Райс - "Bigger Than Us"

Германия: S!sters - "Sister"

Франция: Билал Ассани - "Roi"

Италия: Mamud - "Soldi"

Испания: Miki - "La venda"

Израиль (как страна-победитель прошлогоднего конкурса): Коби Марими - "Home"

Отметим, что Украина в этом году не принимает участие в песенном действе, ведь MARUV, победившая в Нацотборе, отказалась представлять нашу страну в Израиле. Но Styler решил напомнить читателям об успехах и неудачах украинских артистов на Евровидении.

Напомним, что Евровидение 2019 официально открылось 12 мая в Тель-Авиве. На торжественной церемонии, посвященной старту песенного конкурса, присутствовали звезды шоу-бизнеса из разных стран мира. Порадовала своим появлением на оранжевой дорожке и украинская суперстар Верка Сердючка - даже пригубила "шампани" с ведущей в прямом эфире.