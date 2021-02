Европу засыпало цветным снегом: фото необычного явления

Хуже всего была ситуация в Пиренеях, где весь снег стал коричневым. Местные жители привыкли к таким ситуациям, но даже для них такое количество пыли из Сахары было необычным.

В Европе выпал цветной снег из-за пыли из Сахары (фото: facebook.com/chmi.cz)

Люди также наблюдали коричневый или желтый снег в Альпах. В Тироле все небо было окрашено в желтый цвет.

Dust from Sahara has turned Andorra into a martian landscape! #andorra



