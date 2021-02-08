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Європу засипало кольоровим снігом: фото незвичайного явища

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 22:13
Європу засипало кольоровим снігом: фото незвичайного явища В Європі випав кольоровий сніг із-за пилу з Сахари (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У ряді європейських країн випав незвичайний кольоровий сніг. Це сталося через те, що на територію Чехії, Словаччини, Франції, Швейцарії, Австрії та іспанських Піренеїв залетіла висока концентрація пилу з пустелі Сахари.

Про це повідомляє Severe Weather Europe.

Найгірше була ситуація в Піренеях, де весь сніг став коричневим. Місцеві жителі звикли до таких ситуацій, але навіть для них така кількість пилу з Сахари була незвичайною.

Європу засипало кольоровим снігом: фото незвичайного явища

В Європі випав кольоровий сніг через пил з Сахари (фото: facebook.com/chmi.cz)

Люди також спостерігали коричневий або жовтий сніг в Альпах. В Тіролі все небо було забарвлене в жовтий колір.

Також з'явилися фотографії від людей, які розповіли, що їх машини стали коричневими через дощ, оскільки він також містив у собі деяку кількість пилу з Сахари.

Європу засипало кольоровим снігом: фото незвичайного явищаЄвропу засипало кольоровим снігом: фото незвичайного явища

В Європі пройшов брудний дощ через пил з Сахари (фото: plzensky.denik.cz)

Пил просувається із заходу в північне Середземномор'я, поширюється через Альпи, центральної Європи і далі на північ.

Частина пилового навантаження також поширилось на Балканський півострів, але вона менш щільна, оскільки найсильніше переміщення повітря на півдні проходить через Середземне море в Альпійський регіон.

Нагадаємо, у Львові дороги почали посипати кавовою гущею, від чого сніг став коричневим. Але такий експеримент зрозуміли не всі.

Ми також писали про те, що в Києві дорогі через снігопад перетворилися на ковзанку.

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