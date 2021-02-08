Європу засипало кольоровим снігом: фото незвичайного явища
У ряді європейських країн випав незвичайний кольоровий сніг. Це сталося через те, що на територію Чехії, Словаччини, Франції, Швейцарії, Австрії та іспанських Піренеїв залетіла висока концентрація пилу з пустелі Сахари.
Про це повідомляє Severe Weather Europe.
Найгірше була ситуація в Піренеях, де весь сніг став коричневим. Місцеві жителі звикли до таких ситуацій, але навіть для них така кількість пилу з Сахари була незвичайною.
В Європі випав кольоровий сніг через пил з Сахари (фото: facebook.com/chmi.cz)
Люди також спостерігали коричневий або жовтий сніг в Альпах. В Тіролі все небо було забарвлене в жовтий колір.
Dust from Sahara has turned Andorra into a martian landscape! #andorra— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) February 6, 2021
@montpackers pic.twitter.com/kgjwqAg0Iw
@gonzalo_pirineus #andorra #pols #sablesaharien pic.twitter.com/JC3IvY9BV5— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) February 6, 2021
Також з'явилися фотографії від людей, які розповіли, що їх машини стали коричневими через дощ, оскільки він також містив у собі деяку кількість пилу з Сахари.
В Європі пройшов брудний дощ через пил з Сахари (фото: plzensky.denik.cz)
Пил просувається із заходу в північне Середземномор'я, поширюється через Альпи, центральної Європи і далі на північ.
Частина пилового навантаження також поширилось на Балканський півострів, але вона менш щільна, оскільки найсильніше переміщення повітря на півдні проходить через Середземне море в Альпійський регіон.
Нагадаємо, у Львові дороги почали посипати кавовою гущею, від чого сніг став коричневим. Але такий експеримент зрозуміли не всі.
Ми також писали про те, що в Києві дорогі через снігопад перетворилися на ковзанку.