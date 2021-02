Європу засипало кольоровим снігом: фото незвичайного явища

Найгірше була ситуація в Піренеях, де весь сніг став коричневим. Місцеві жителі звикли до таких ситуацій, але навіть для них така кількість пилу з Сахари була незвичайною.

В Європі випав кольоровий сніг через пил з Сахари (фото: facebook.com/chmi.cz)

Люди також спостерігали коричневий або жовтий сніг в Альпах. В Тіролі все небо було забарвлене в жовтий колір.

Dust from Sahara has turned Andorra into a martian landscape! #andorra



@montpackers pic.twitter.com/kgjwqAg0Iw