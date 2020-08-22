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В Европе прошел шоколадный "снегопад": названа неожиданная причина (фото)

Швейцария, Суббота 22 августа 2020 13:57
В Европе прошел шоколадный "снегопад": названа неожиданная причина (фото)
В Европе выпал снег из шоколада (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

В швейцарском городе выпали грязные осадки из-за аварии на фабрике

В городе Ольтен, Швейцария, на шоколадной фабрике Lindt & Spruengli произошла авария. В результате инцидента фабрика и ее окрестности оказались покрыты настоящей шоколадной крошкой.

Из-за неисправностей в работе вентиляционной системы в сочетании с ветреным днем, шоколадная крошка разлетелась по окрестностям фабрики и за ее пределами. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что в результате инцидента пострадала только одна машина, имеется в виду, что она была слегка покрыта шоколадной крошкой.

Компания Lindt & Spruengli уже отремонтировала свою систему вентиляции, и теперь все работает нормально, так что больше не предвидится никакого шоколадного снега. Также администрация сообщила, что шоколадный снег безвреден для людей и окружающей среды, а также, что они готовы помыть все машины, которые испачкал шоколад.

В Европе прошел шоколадный &quot;снегопад&quot;: названа неожиданная причина (фото)

В Европе прошел шоколадный &quot;снегопад&quot;: названа неожиданная причина (фото)В Европе прошел шоколадный &quot;снегопад&quot;: названа неожиданная причина (фото)

В Европе выпал снег из шоколада (фото: Twitter Olten)

Напомним, что в третий день лета на высокогорье украинских Карпат шел снег и была зафиксирована минусовая температура.

Ранее РБК-Украина писало, что в среду, 19 августа, в американском штате Техас произошел масштабный пожар на фабрике полиэтилена.

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