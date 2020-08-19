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В США произошел масштабный пожар на фабрике полиэтилена

США, Среда 19 августа 2020 19:59
В США произошел масштабный пожар на фабрике полиэтилена
Фото с места пожара (dallasnews.com)
Автор: Максим Зайченко

Фабрика называет себя самым большим производителем полиэтилена в мире

В среду, 19 августа, в американском штате Техас произошел масштабный пожар на фабрике полиэтилена. Пожарные тушили масштабный пожар в промышленной зоне Гранд-Прери.

Об этом сообщает издание Dallas Morning News.

Пожар начался около полуночи по местному времени на фабрике Poly-America.

Пожарные заявляют, что его удалось немного потушить, однако считают, что полиэтилен будет гореть еще по крайней мере пару дней.

Сообщений о пострадавших и официальных распоряжений об эвакуации не поступало. При этом власти рекомендуют людям избегать местности, где произошла авария.

Огонь возник в месте, где проходит линия электропередач. Власти опасаются, что пожар может повредить их.

Тем временем местные жители начали сообщать об отключениях электроэнергии.

Фабрика Poly-America на своем сайте указывает, что является самым большим производителем полиэтилена в мире, однако в других источниках этой информации не удалось найти подтверждения.

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