В США произошел масштабный пожар на фабрике полиэтилена

Фото с места пожара (dallasnews.com)

Фабрика называет себя самым большим производителем полиэтилена в мире

В среду, 19 августа, в американском штате Техас произошел масштабный пожар на фабрике полиэтилена. Пожарные тушили масштабный пожар в промышленной зоне Гранд-Прери.

Об этом сообщает издание Dallas Morning News.

Пожар начался около полуночи по местному времени на фабрике Poly-America.

Пожарные заявляют, что его удалось немного потушить, однако считают, что полиэтилен будет гореть еще по крайней мере пару дней.

Сообщений о пострадавших и официальных распоряжений об эвакуации не поступало. При этом власти рекомендуют людям избегать местности, где произошла авария.

Огонь возник в месте, где проходит линия электропередач. Власти опасаются, что пожар может повредить их.

Тем временем местные жители начали сообщать об отключениях электроэнергии.

Фабрика Poly-America на своем сайте указывает, что является самым большим производителем полиэтилена в мире, однако в других источниках этой информации не удалось найти подтверждения.