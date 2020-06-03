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В третий день лета на высокогорье украинских Карпат идет снег

Новости » Происшествия     03.06.2020 - 11:53
В третий день лета на высокогорье украинских Карпат идет снег
Фото: снег в Карпатах (facebook.com vasyl fitsak)

Также зафиксирована минусовая температура и низкая видимость

В третий день лета на высокогорье украинских Карпат идет снег и зафиксирована минусовая температура. Также на горе Пип Иван ограничена видимость.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

В частности, спасатели опубликовали фото заснеженной вершины.

В третий день лета на высокогорье украинских Карпат идет снег

"По состоянию на 8:30 03.06.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 12 м/с. Температура воздуха -1. Падает мелкий снег", - указано в сообщении.

Отметим, синоптики предупреждали, что с 1 июня ожидалось ухудшение погодных условий. Подчеркивалось, что снизится уровень тепла по стране, а также пройдут ливни. Результатом обильных дождей станет повышение уровня рек до 2 метров в некоторых регионах.

Напомним, в высокогорье Карпат 26 мая выпало около 10-15 сантиметров снега, а местами надувы снежного покрова доходили до 30-40 сантиметров.

Как писало РБК-Украина, климатологи заявили, что этот май стал самым холодным с начала века.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Карпатыснег
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