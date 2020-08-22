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В Європі пройшов шоколадний "снігопад": названа несподівана причина (фото)

Швейцарія, Субота 22 серпня 2020 13:57
В Європі пройшов шоколадний "снігопад": названа несподівана причина (фото)
В Європі випав сніг з шоколаду (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

У швейцарському місті випали брудні опади через аварію на фабриці

У місті Ольтен, Швейцарія, на шоколадній фабриці Lindt & Spruengli сталася аварія. В результаті інциденту фабрика і її околиці опинилися покриті справжньою шоколадною крихтою.

Через несправності в роботі вентиляційної системи в поєднанні з вітряним днем, шоколадна крихта розлетілася по околицях фабрики та за її межами. Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що в результаті інциденту постраждала тільки одна машина, мається на увазі, що вона була злегка покрита шоколадною крихтою.

Компанія Lindt & Spruengli вже відремонтувала свою систему вентиляції, і тепер все працює нормально, так що більше не передбачається ніякого шоколадного снігу. Також адміністрація повідомила, що шоколадний сніг нешкідливий для людей і навколишнього середовища, а також, що вони готові помити всі машини, які забруднив шоколад.

В Європі пройшов шоколадний &quot;снігопад&quot;: названа несподівана причина (фото)

В Європі пройшов шоколадний &quot;снігопад&quot;: названа несподівана причина (фото)

В Європі пройшов шоколадний &quot;снігопад&quot;: названа несподівана причина (фото)

В Європі випав сніг з шоколаду (фото: Twitter Olten)

Нагадаємо, що в третій день літа на високогір'ї українських Карпат йшов сніг і була зафіксована мінусова температура.

Раніше РБК-Україна писало, що в середу, 19 серпня, в американському штаті Техас сталася масштабна пожежа на фабриці поліетилену.

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