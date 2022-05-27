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Кабмин нашел выход из топливного кризиса: где будут брать бензин

Новина українською →
Украина, Пятница 27 мая 2022 14:19
Кабмин нашел выход из топливного кризиса: где будут брать бензин Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров решил закупить нефтепродукты за рубежом и направить их на первоочередные нужды государства и на увеличение государственного резерва. Заказчиком будет "Укрзализныця".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"В связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принят проект постановления относительно осуществления их публичных закупок в условиях военного положения", - написал он

Документом предусматривается, что АО "Укрзализныця", выступая в роли заказчика, осуществляет закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

"Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные нужды государства и на увеличение государственного резерва", - сообщил премьер.

Напомним заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма 11 мая сообщил, что дефицит бензина и дизельного топлива в Украине вскоре ликвидируют. Кроме того, будет создан отдельный стратегический запас, который невозможно будет разбомбить.

Отметим, сети АЗС 19 мая резко подняли цены на бензин и дизельное топливо после публикации постановления Кабмина об отмене государственного регулирования. Цены на бензин взлетели 51-52 гривен за литр, на дизтопливо до 57-58 гривен.

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