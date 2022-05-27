Ездить медленнее. В ЕС изучают оригинальный способ снизить потребление нефти

В Брюсселе ожидают, что ограничение максимальной скорости в городах и на трассах уменьшит потребление бензина и дизельного топлива. В качестве вероятного сценария рассматривается введение временных ограничений. Предполагается, что первыми новое ограничение могут ощутить водители Австрии и Германии, где существуют магистрали без скоростного лимита. На автобанах в этих странах могут ввести ограничение в 130 км/ч.

В свою очередь, анализ дорожного движения в Германии показал, что введение таких мер даст очень ограниченный результат. Почти 80% водителей не ездят быстрее 130 км/ч и только два процента ездят быстрее 160 км/ч. Объединения владельцев электромобилей в Германии, Франции, Люксембурге и других европейских странах ратуют за снижение скоростного лимита до 100 км/ч и массового перевода сотрудников на удаленную форму занятости.