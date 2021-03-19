В Европе несмотря на локдаун ждут украинских заробитчан: на какие профессии спрос

Отмечается, что сейчас карантин ужесточают во всем ЕС, локдаун продлевают в Германии, Испании, Франции, Италии, Чехии, Венгрии. С 20 марта по 9 апреля Польша закрывает музеи, отели, торговые центры, бассейны и тренажерные залы. В Болгарии с 22 марта можно будет купить только продукты питания, лекарства, и сдать одежду в химчистку.

Тем не менее, по словам Юлии Веселовской, в странах намерены допускать украинских трудовых мигрантов, в том числе и с низкой квалификацией - чтобы помогать собирать урожай.

"Наученные горьким опытом прошлого года, когда просто аграрный сектор избавлялся от урожая, когда все пропадало, то в этом году будут делать все, чтобы сезон был спасен и чтобы аграрный сектор заработал", - заявила она.

Кроме того, востребованы в Европе не только трудовые мигранты для сбора урожая. Так, есть спрос и на сварщиков, токарей, электромонтажников.

Эксперт подчеркнула, что в странах ЕС каждому в случае заражения COVID-19 будет предоставлен доступ к медицине, вне зависимости, иностранец это или гражданин этой страны.