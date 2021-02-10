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В Украине разоблачили изготовителей фальшивых паспортов ЕС для заробитчан

Новина українською → Донецкая область, Среда 10 февраля 2021 20:27
В Украине разоблачили изготовителей фальшивых паспортов ЕС для заробитчан Фото: обыски у группировки (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Донецкой области разоблачили межрегиональную группу по изготовлению и продаже фальшивых паспортов Евросоюза. Их продавали людям, желавшим работать за границей.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, схему организовали трое жителей Запорожья. К ней они привлекли работников легальных рекрутинговых компаний для трудоустройства за границу. Подделки сбывали через два агентства с филиалами в Киевской, Запорожской, Одесской и Донецкой областях. Стоимость одного фальшивого паспорта стартовала от 200 евро.

В рамках девяти одновременных обысков в офисах и по местам жительства фигурантов дела в Запорожье, Днепре и Белой Церкви правоохранители изъяли более 20 готовых паспортов, 600 пластиковых бланков для изготовления документов, полиграфическое и компьютерное оборудование, а также наличку, банковские карточки, мобильные телефоны, штампы, печати, черновики.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятых документов и бланков для их изготовления составляет 18 миллионов гривен.

Следствие ведется по ч.3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре сообщалось, что в Тернополе полиция задержала группировку, которая занималась изготовлением фальшивых документов и голографических элементов. Среди прочего, это были паспорта граждан Европейского союза.

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