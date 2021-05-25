Как в Европе: в Киеве ограничат скорость авто до 30 км/ч

Ограничение скорости в Киеве в жилых зонах для автомобилей составит 30 км/ч. Первые знаки уже начали устанавливать в столице. Это поможет снизить количество жертв в результате ДТП.

По крайней мере, уверенность в этом на днях выразил заместитель главы КГГА Константин Усов, говорится на официальном портале Киева.

По словам чиновника, такие же ограничения действуют во многих европейских городах, например, в Берлине, Брюсселе, в скандинавских странах.

"Есть пример Осло, где в 2015 году ввели ограничение скорости до 30 км/ч на городских улицах, и уже в 2019 году, согласно отчету Норвежской администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП там уменьшилась до 1 случая. И Киев как современный европейский город также уверенно развивается в направлении повышения безопасности дорожного движения", - отметил Усов.

Где уже сегодня в Киеве нельзя ехать быстрее 30 км/ч?

Первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 км/ч появился в Печерском районе - на улице Лютеранская, где расположен лицей, а дорожное движение здесь является одним из самых насыщенных в центре.

Фото: в Киеве появились знаки о снижении скорости в жилых районах (kyivcity.gov.ua)

"Скорость ухудшает реакцию водителей и приводит к столкновениям. Европа идет по пути уменьшения скоростного режима в городах", - пояснил чиновник.

Знаки об ограничении скорости до 30 км/ч в дальнейшем будут появляться в жилых зонах по всей столице, особенно на территориях вблизи больниц и школ.

Что это даст?

По данным патрульной полиции Киева, за январь-апрель 2021 года в столице в результате ДТП погибли 27 человек и 557 травмированы.

Поэтому подобные знаки, а главное - соблюдение правил дорожного движения водителями - должны существенно снизить количество аварий в городе.

Хотя многие киевляне настроены пессимистично к инициативе власти.

"Готова ли КГГА предоставить общественности статистику ДТП на той улице за крайние 5 лет - до введения знаков ограничения 30 и по результатам первого года с подобными ограничениями?"- интересуется Евгений Лоюк.