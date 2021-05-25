Як в Європі: у Києві обмежать швидкість авто до 30 км/год
Обмеження швидкості у Києві у житлових зонах для автомобілів складе 30 км/год. Перші відповідні знаки вже почали встановлювати у столиці. Це допоможе знизити кількість жертв унаслідок ДТП.
Принаймні, впевненість у цьому днями висловив заступник голови КМДА Костянтин Усов, йдеться на офіційному порталі Києва.
За словами чиновника, такі ж обмеження діють у багатьох європейських містах, наприклад, у Берліні та Брюсселі, у скандинавських країнах.
"Є приклад Осло, де у 2015 році введено обмеження швидкості до 30 км/год на міських вулицях, і вже у 2019 році, згідно зі звітом Норвезької адміністрації громадських доріг, кількість жертв унаслідок ДТП там зменшилася до 1 випадку. І Київ як сучасне європейське місто також впевнено розвивається у напрямі підвищення безпеки дорожнього руху", - зазначив Усов.
Де вже сьогодні у Києві не можна їхати швидше 30 км/год?
Перший у місті знак обмеження швидкості транспортних засобів до 30 км/год з'явився у Печерському районі - на вулиці Лютеранська, де розташований ліцей, а дорожній рух тут є одним із найнасиченіших у центрі.
Фото: у Києві з'явилися знаки про зниження швидкості у житлових районах (kyivcity.gov.ua)
"Швидкість погіршує реакцію водіїв та призводить до зіткнень. Європа йде шляхом зменшення швидкісного режиму в містах", - пояснив чиновник.
Знаки про обмеження швидкості до 30 км/год у подальшому з'являтимуться у житлових зонах по усій столиці, особливо - на територіях поблизу лікарень та шкіл.
Що це дасть?
За даними Патрульної поліції Києва, за січень-квітень 2021 року у столиці внаслідок ДТП загинули 27 людей і 557 травмовані.
Тому подібні знаки, а головне - дотримання правил дорожнього руху водіями - має суттєво знизити кількість аварій у місті.
Хоча багато киян налаштовані песимістично до ініціативи влади.
"Чи готова КМДА надати громадськості статистику ДТП на тій вулиці за крайні 5 років - до введення знаків обмеження 30 і за результатами першого року з подібними обмеженнями?" - цікавиться Євген Лоюк.
- На Лютеранській? Найнасиченіший рух?
- Бульвар Лесі Українки слабо так?
- Є одна проблемка. В Європі, крім обмежень, ще до організації руху докладають мізки...
- Аж витратились на спеціальний знак, щоб їхати 30км/год не більше 100 м шляху.
- Намагаюся пригадати, коли я по Лютеранській їздив швидше 60 км/год... Або хоча б 50 чи навіть 40... А, так - коли поспішав на Хрещатик, піддав газку і з гірки по бруківці стрілку спідометра поклав...
Раніше ми писали, що в Україні з 1 червня почнуть діяти нові правила для водіїв на дорогах.
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