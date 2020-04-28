Европа "загибается" без украинских заробитчан: готовы возвращать за свой счет

В странах Европейского Союза остро нуждаются в украинских заробитчанах. Дошло до того, что поляки готовы организовывать чартерные рейсы для работников селькохозяйственных отраслей. Нуждаются в украинцах и другие страны - Чехия, Словакия, Германия, Финляндия.

Так, в Польше уже заказали чартер для сезонных рабочих с Украины. Об этом заявил в эфире местного телеканала президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот. Первым рейсом хотят перевезти 200 украинцев на фабрики Вроцлава.

Из-за пандемии коронавируса польские фермеры оказались на грани кризиса. Они столкнулись с тем, что собрать урожай без сезонных рабочих они не могут. Некоторые фермеры из Германии уже нашли выход - они привезли рабочих из Румынии.

Польские фермеры жалуются, что скоро нужно будет собирать спаржу, на подходе клубника, а вот рабочих рук не хватает.

"Чартеры для рабочих недешевые, но альтернатива потерять урожай намного хуже. А желающих украинцев поехать на работу будет много", - заверяют специалисты рынка труда в Польше.

В рамках программы по спасению польской экономики "Антикризисный щит" с 17 апреля начал действовать закон, что позволит иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии. Необходимости подавать заявление на временный вид на жительство не будет.

Согласно данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, из-за пандемии около 30% украинцев, что были на заработках в Польше, лишились работы. А в Financial Times подсчитали, что через контрольно-пропускные пункты на восточной границе Польши вернулось более 100 тысяч украинцев.

Отметим, что 200 украинцев уже полетели чартером в Финляндию неделю назад, чтобы собирать клубнику. Час труда на поле в Финляндии оплачивается по 8 евро (около 236 грн), а в Германии украинцы могут рассчитывать на зарплату 2-2,5 тыс. евро в месяц (58-73 тыс. гривен).

В число стран, которые нуждаются в трудовых мигрантах из Украины входят Словакия, Чехия, Польша, Германия, Финляндия. Специалисты говорят, что после пандемии увеличится миграция, так как в Украине предложений работы будет еще меньше, чем до кризиса.

Пока же европейские партнеры просят Киев способствовать возвращению эвакуированных украинцев в ближайшее время. Но несмотря на призывы в МИД считают, что в данной ситуации с пандемией коронавируса такой шаг будет нелогичным.