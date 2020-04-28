Європа "загинається" без українських заробітчан: готові повертати за свій рахунок

В країнах Європейського Союзу гостро потребують в українських заробітчанах. Дійшло до того, що поляки готові організовувати чартерні рейси для працівників сільськогосподарських галузей. Потребують в українцях й інші країни - Чехія, Словаччина, Німеччина, Фінляндія.

Так, у Польщі вже замовили чартер для сезонних робітників з України. Про це заявив в ефірі місцевого телеканалу президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот. Першим рейсом хочуть перевезти 200 українців на фабрики Вроцлава.

Через пандемію коронавірусу польські фермери опинилися на межі кризи. Вони зіткнулися з тим, що зібрати врожай без сезонних робітників вони не можуть. Деякі фермери з Німеччини вже знайшли вихід - вони привезли робітників з Румунії.

Польські фермери скаржаться, що скоро потрібно буде збирати спаржу, на підході полуниця, а от робочих рук не вистачає.

"Чартери для робочих недешеві, але альтернатива втратити врожай набагато гірше. А охочих українців поїхати на роботу буде багато", - запевняють фахівці ринку праці в Польщі.

У рамках програми з порятунку польської економіки "Антикризовий щит" з 17 квітня почав діяти закон, що дозволить іноземцям легально перебувати 30 днів у Польщі після закінчення епідемії. Необхідності подавати заяву на тимчасовий вид на проживання не буде.

Згідно з даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, через пандемію близько 30% українців, що були на заробітках у Польщі, позбулися роботи. А в Financial Times підрахували, що через контрольно-пропускні пункти на східному кордоні Польщі повернулося понад 100 тисяч українців.

Зазначимо, що 200 українців вже полетіли чартером у Фінляндії тиждень тому, щоб збирати полуницю. Година праці на полі у Фінляндії оплачується по 8 євро (близько 236 грн), а в Німеччині українці можуть розраховувати на зарплату 2-2,5 тис. євро на місяць (58-73 тис. гривень).

В число країн, які потребують трудових мігрантів з України входять Словаччина, Чехія, Польща, Німеччина, Фінляндія. Фахівці кажуть, що після пандемії збільшиться міграція, бо в Україні пропозицій роботи буде ще менше, ніж до кризи.

Поки ж європейські партнери просять Київ сприяти поверненню евакуйованих українців найближчим часом. Але попри заклики у МЗС вважають, що в даній ситуації з пандемією коронавірусу такий крок буде нелогічним.