В МИД считают нелогичным отправлять сейчас украинцев на заработки за границу

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина получает предложения об отправке украинцев на заработки от стран-партнеров

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что отправление украинцев на заработки за границу в нынешних реалиях карантина является нелогичным. Об этом Кулеба заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент Украина действительно получает обращения от стран-партнеров о необходимости в украинских трудовых мигрантах.

"Действительно, обращения есть. Но мы в Украине руководствуемся, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", - сказал Кулеба.

Напомним, днями из Украины в Финляндию вылетел спецрейс с около 200 украинцами на борту. Рейс был организован финской стороной, украинцы будут работать на сборе клубники.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство инфраструктуры обнародовало график специальных рейсов с 26 городов мира, которыми украинцы смогут вернуться домой на фоне пандемии коронавируса. По словам президента Владимира Зеленского, эвакуационные рейсы будут осуществляться в формате до 4 самолетов в сутки.