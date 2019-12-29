У "євробляхерів" можуть виникнути нові неприємності: що сталося

Євробляхи в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)

Експерт поділився своєю думкою щодо відстрочки штрафів

Штрафи для "євробляхерів" відстрочили, однак чи є це позитивним моментом - питання, на думку експертів, спірне. Глава Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь вважає, що немає ніяких гарантій, що вони не попросять ще більших поступок через півроку.

"Ті, хто хотів розмитнити, вже це зробив, коли закон дозволяв. А постійно йти на поступки - це продовжувати збільшувати екологічну проблему. Дуже багато автомобілів не мають права пересуватися по дорогах Європи, звідки їх привезли", - сказав Руслан Соболь.

фото: Колаж РБК-Україна

Також експерт зазначив, що з досягненням певного віку в Європі належить здавати автомобіль на утилізацію, проте деякі продають їх українцям через що вони приносять більше шкоди по екологічним стандартам.

Нагадаємо, що планується знизити поріг перевищення швидкості руху, після якого настає адміністративна відповідальність з 20 до 10 км.

А керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння пропонується не відносити до кримінальних проступків, але якщо було скоєно наїзд під впливом алкоголю або наркотиків - то відповідальність і покарання буде суворіше.

Також ми писали, що в даний час водії можуть оформити страховий поліс в електронному форматі. Дійсність документа патрульна поліція може перевірити за допомогою QR-коду.