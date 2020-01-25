"Евробляхерам" подготовили приятный сюрприз: что известно

С 1 января 2020 года для "евробляхеров" начали действовать санкции и штрафы. Теперь владельцам, которые не соблюдают правила, грозит штраф до 170 тыс.грн и конфискация авто.

С другой стороны, в правительстве пообещали, что выполнять закон полностью не будут . Например, в Кабмине заявили, что полиция не тронет машины на еврономерах, передает "Сегодня".

Автовладелец Игорь Тимофеев рассказал, что растаможил свою машину год назад, когда собственникам евроблях дали скидку на акциз и шесть месяцев на растаможку. Потом должны были заработать санкции, но их несколько раз переносили. И вот их опять могут отложить и еще больше удешевить растаможку.

"Оттягивать введение штрафов нельзя, ведь это покажет, что в Украине можно наплевать на законы, и тебе за это ничего не будет", - заявил Тимофеев.

А вот соучредитель организации "Доступное авто" Михаил Катрук считает, если растаможка станет доступной, то штрафы могут быть какими угодно.

"Если будут доступные налоги на хотя бы европейские авто, то штрафы могут быть любые. Сейчас существует налоговая дискриминация – привязка размера налогов к возрасту автомобиля. Нигде в ЕС нет привязки акциза к возрасту. Но и сам акциз надо отменить или сделать его унифицированным", - отмечает Катрук.

Напомним, что законопроект №1210 гласит, что отныне, за третье и каждое последующее проданное за год авто продавец будет обязан заплатить 18% от оценочной стоимости каждого.