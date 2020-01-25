"Євробляхерам" підготували приємний сюрприз: що відомо

З 1 січня 2020 року для "євробляхерів" почали діяти санкції і штрафи. Тепер власникам, які не дотримуються правил, загрожує штраф до 170 тис.грн і конфіскація авто.

З іншого боку, в уряді пообіцяли, що виконувати закон повністю не будуть. Наприклад, у Кабміні заявили, що поліція не буде чіпати авто на єврономерах, передає "Сьогодні".

Автовласник Ігор Тимофєєв розповів, що розмитнив свою машину рік тому, коли власникам євроблях дали знижку на акциз та шість місяців на розмитнення. Потім повинні були заробити санкції, але їх кілька разів переносили. І ось їх знову можуть відкласти і ще більше здешевити розмитнення.

"Зволікати введення штрафів не можна, адже це покаже, що в Україні можна наплювати на закони, і тобі за це нічого не буде", - заявив Тимофєєв.

А ось співзасновник організації "Доступне авто" Михайло Катрук вважає, якщо розмитнення стане доступним, то штрафи можуть бути якими завгодно.

"Якщо будуть доступні податки на хоча б європейські авто, то штрафи можуть бути будь-які. Зараз існує податкова дискримінація - прив'язка розміру податків до віку автомобіля. Ніде в ЄС немає прив'язки акцизу до віку. Але і сам акциз треба скасувати або зробити його уніфікованим", - зазначає Катрук.

Нагадаємо, що законопроект №1210 говорить, що відтепер, за третє і кожне наступне продане за рік авто продавець буде зобов'язаний заплатити 18% від оціночної вартості кожного.