У Євробачення тепер новий фаворит. Яка пісня з великим відривом претендує на перемогу

Євробачення 2023 стартує в Ліверпулі вже у травні, тому пристрасті щодо конкурсу вирують все інтенсивніше. Якщо протягом ледь не року Україні давали найвищий шанс на перемогу, то тепер гурт TVORCHI опинився на почесному третьому місці в рейтингу букмекерів. Першість же отримали шведи, які ще більше зміцнили позицію після оголошення конкурсної пісні.
Дивіться нижче в матеріалі Styler п'ятірку лідерів і робіть висновки самі.
Після того як чуттєва Loreen представила свій хіт Tattoo, букмекери дають їй аж 38% на перемогу.
На другому місці зі значним відривом (14%) епатажний фінн Käärijä з трохи дивакуватим Cha Cha Cha, українці TVORCHI зі "сталевим серцем" (Heart of Steel) на третьому місці рейтингу з 13%.
Скриншот: eurovisionworld.com
1 місце - Швеція, Loreen, Tattoo
2 місце - Käärijä, Cha Cha Cha
3 місце - Україна, TVORCHI, "Heart of Steel"
4 місце - Норвегія, Alessandra, Queen Of Kings
5 місце - Чехія, Vesna, My Sister's Crown
67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9, 11 та 13 травня (Грандфінал) у Великій Британії (Ліверпуль) на арені M&S Bank Arena.
Минулого року конкурс виграв гурт Kalush, однак через війну проводити Євробачення в Україні стало не неможливим. Проте британські організатори конкурсу запевняють, що Україна буде "у центрі" всіх їхніх планів Євробачення.
Зазначимо, що всі квитки на Євробачення вже розпродані.
Нагадаймо, що Юлія Саніна стане однією з ведучих конкурсу в Ліверпулі.
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