У Євробачення тепер новий фаворит. Яка пісня з великим відривом претендує на перемогу

Які шанси на перемогу у лідера

Після того як чуттєва Loreen представила свій хіт Tattoo, букмекери дають їй аж 38% на перемогу.

На другому місці зі значним відривом (14%) епатажний фінн Käärijä з трохи дивакуватим Cha Cha Cha, українці TVORCHI зі "сталевим серцем" (Heart of Steel) на третьому місці рейтингу з 13%.

Скриншот: eurovisionworld.com

Дивіться пісні п'ятірки лідерів

1 місце - Швеція, Loreen, Tattoo

2 місце - Käärijä, Cha Cha Cha

3 місце - Україна, TVORCHI, "Heart of Steel"

4 місце - Норвегія, Alessandra, Queen Of Kings

5 місце - Чехія, Vesna, My Sister's Crown

Що відомо про Євробачення 2023

67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9, 11 та 13 травня (Грандфінал) у Великій Британії (Ліверпуль) на арені M&S Bank Arena.

Минулого року конкурс виграв гурт Kalush, однак через війну проводити Євробачення в Україні стало не неможливим. Проте британські організатори конкурсу запевняють, що Україна буде "у центрі" всіх їхніх планів Євробачення.

Зазначимо, що всі квитки на Євробачення вже розпродані.