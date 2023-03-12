У Евровидения теперь новый фаворит. Какая песня с большим отрывом претендует на победу

Какие шансы на победу у лидера

После того как чувственная Loreen представила свой хит Tattoo, букмекеры дают ей 38% на победу.

На втором месте со значительным отрывом (14%) эпатажный финн Käärijä с чудаковатым Cha Cha Cha, украинцы TVORCHI со "стальным сердцем" (Heart of Steel) на третьем месте рейтинга с 13%.

Скриншот: eurovisionworld.com

Смотрите песни пятерки лидеров

1 место - Швеция, Loreen, Tattoo

2 место - Käärijä, Cha Cha Cha

3 место - Украина, TVORCHI, "Heart of Steel"

4 место - Норвегия, Alessandra, Queen Of Kings

5 место - Чехия, Vesna, My Sister's Crown

Что известно о Евровидении 2023 года

67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9, 11 и 13 мая (Грандфинал) в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

В прошлом году конкурс выиграл группа Kalush, однако из-за войны проведение Евровидения в Украине стало невозможным. При этом британские организаторы конкурса уверяют, что Украина будет "в центре" всех их планов Евровидения.

Отметим, что все билеты на Евровидение уже распроданы.