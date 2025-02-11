"Євробачення" - без шансів? Новий прогноз букмекерів для України

Букмекери зробили новий прогноз щодо переможця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Однак України поки що немає в трійці лідерів.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld.

Згідно з даними сайту, представники нашої країни - гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" - опустилися на 8-ме місце. Примітно, що в неділю, відразу ж після перемоги гурту в Нацвідборі, Україна посідала 6-те місце, а до цього була на 5-му рядку.

Трійка лідерів також змінилася: перше місце, як і раніше, пророкують Швеції, друге - Ізраїлю, а на третє місце піднялася Франція. Раніше на "бронзу" пісенного конкурсу претендувала Бельгія, яка в нинішньому рейтингу опустилася на 5-те місце.

Зазначимо, що Швеція має 11% вірогідності перемоги, Ізраїль - 8%, Франція і Фінляндія (4 місце) - по 7%, а Україна поки що тільки 3%.



Яке місце прогнозують Україні на "Євробаченні-2025" (скриншот)

Що відомо про представників України - гурт Ziferblat

У суботу, 8 лютого, під час Національного відбору стало відомо, що нашу країну на пісенному конкурсі представить гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray".

Гурт було засновано 2015 року. У 2017 році він випустив свій дебютний альбом "Кіносеанс", а у 2019-му виступив на сцені талант-шоу "Х-Фактор", виконавши пісню "Вночі".

У Національному відборі музиканти брали участь не перший рік: 2022 року вони не потрапили до лонглиста, а 2024-го - уже пройшли до фіналу.

Про що пісня "Bird of Pray"

Пісня "Bird of Pray" - про свободу. Про цикл життя і надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" або "Молитовний птах".

Музиканти спробували вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть у їхніх серцях з 2022 року.