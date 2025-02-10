FIЇNKA про Нацвідбір і результати голосування: Я, скромно кажучи, здивована

Співачка FIЇNKA (Ірина Вихованець) вже вдруге брала участь у Нацвідборі, де цього року перемогли Ziferblat. Вона стала десятою фіналісткою та потрапила в шортлист саме за результатами голосування глядачів, а тому багато хто пророкував перемогу саме їй.

В ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна FIЇNKA прямо сказала, що думає про бали від журі, переможців Нацвідбору та реакцію на увесь конкурс в цілому.

– Як вам ваш виступ? Ви задоволені ним на всі 100?

– Через те, що я митець, а ми ніколи не буваємо задоволені чимось на 100%, завжди нема меж досконалості і ти завжди знаходиш, що зробити краще. Я думаю, якби я перемогла і мені вдалося б переставити Україну в Базелі, я би взяла дуже багато . І відгуків людей, і зробила б багато нових висновків, взяла б багато порад, і для себе всього, і ми б вдосконалили номер, все-все-все. Але загалом я задоволена. Я зробила той максимум, який хотіла показати.

– Що можете сказати про коментарі від журі?

– Я дуже хвилювалася через те, що скажуть журі. Бо по кожному учаснику були якісь зауваження. Але от я стою на сцені, і коли Сергій Танчинець каже, що було круто, що це "Руслана 2.0", і дай Боже, щоб я привезла таку ж перемогу, як Руслана... Тобто я це сприйняла як переможний коментар, як хороший відгук, тому що ми знаємо, що Руслана перемогла. Для мене це був дуже високої міри комплімент.

Катя Павленко сказала, що здивована в хорошому значенні, що дуже класна енергія, що дуже здивувала наживо, і що Гуцулія рулить, це саме те, що я завжди всюди говорю. Словом, я видихнула з полегшенням, з радістю, і ці коментарі дуже мене надихнули. І от коли вже в кінці від журі було 6 балів - чесно, я була дуже здивована. Погоджуюся з думкою, яку в себе Jerry Heil в себе в Telegram-каналі написала: "6 балів для FIЇNKA після таких класних відгуків - це було дуже дивно".

І дуже багато людей мені написали, що після цих коментарів вони були впевнені, що це перемога. Тому так. Тому я, скромно кажучи, здивована.

FIЇNKA відреагувала на перемогу Ziferblat (фото надане співачкою)

– На вашу думку, Ziferblat має шанси на перемогу?

– "Євробачення" - це такий непередбачуваний конкурс, що в тому, напевно, і вся краса того "Євробачення". Ти ніколи не будеш знати, чи переможний це трек, чи непереможний. Хлопці дуже музичні, в них дуже особливий музичний смак, особливий підхід до музики. І вони на сцені запам'ятовуються. Вони такі... Не такі як всі, я б сказала.

Тому, я думаю, що при правильному підході, а це буде, це буде цікава постановка однозначно. Вони також для себе роблять висновки після Нацвідбору. Тому все може бути. Я бажаю тільки перемоги. Я бажаю Україні тільки перемоги, всіма руками й ногами я за хлопців, все буде добре.

– В коментарях вже "пожежа", адже фани пророкували перемогу саме вам. Ви згодні з їхнім обуренням?

– Звісно, що я хотіла перемоги, ми робили все для цього. І дійсно я дивуюсь. Мені оці всі цифри якось в моїй голові не збігаються. Тому що я дивлюся перегляди на усіх музичних платформах, в TikTok, на YouTube, в усіх соцмережах - і будь-яке моє інтерв'ю чи будь-які мої коментарі набирають найбільше переглядів, аніж інші.

Тобто, відповідно, люди знали більше про мене, чули більше про мене, дуже багато в стрічці, в Stories, підтримували зірки, блогери. Навіть я не просила, якщо що! Дуже багато цього всього. І в мене дуже велика фан-база, ви це могли спостерігати, коли я пройшла в десятку на цей відбір. Тому я зараз дивуюся всьому, скажімо так. Дивуюся що балам журі, що тому результату, як проголосували люди.

Але ось як зробимо висновок: чия пісня в результаті буде найбільш наспіваною, найбільш популярною. Це завжди показник.



FIЇNKA зізналася, чи піде на наступний Нацвідбір (фото надане співачкою)

– Побачимо вас на наступних Нацвідборах?

– Знаєте, я після першого Нацвідбору сказала, що вже більше не поїду. Але велика різниця. Я зараз з дуже твердими, чіткими переконаннями, з якимись такими внутрішнім спокоєм йшла на цей Нацвідбір. А ці всі бали, це все, що відбулося, воно мене ніяк не вибило з колії, ніяк не розчарувало в людях, а це найголовніше.

Я бачу шалену підтримку. За мене порвуть, ви навіть не уявляєте, що в мене робиться в Direct і що мені пишуть. І це те, що найбільше може собі бажати артист, це любов людей. І хоч не маю я ніяких звань, не маю нічого, але відчуваю себе максимально народною, це найприємніше. Якщо мені буде що сказати знову, як цього року, якщо я буду бачити, що мені потрібно це сказати, якщо буду бачити, що наша країна потребує якихось важливих меседжів - тоді, можливо, спробую ще раз. Але наразі я такого бажання не маю зовсім.