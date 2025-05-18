Хто виграв "Євробачення-2025" і яке місце посіла Україна: результати фіналу

Хто виграв "Євробачення 2025"

Перше місце у 69-му пісенному конкурсі посів австрієць JJ з треком "Wasted Love", отримавши 436 балів за результатами голосування глядачів та журі.

Хто став переможцем "Євробачення-2025" (скріншот)

Артист обігнав учасницю Ізраїлю Юваль Рафаель, яка виступала з треком "New Day Will Rise" і здобула 357 балів.

Фінальні результати "Євробачення" (скріншот)

Як виступив переможець "Євробачення-2025"

Виконавець JJ, справжнє ім’я якого Йоганнес Піч, народився у Відні 29 квітня 2001 року. Він з дитинства захоплювався оперою й у своїй творчості часто вдається до класичної музики.

У своїй композиції "Wasted Love" представник Австрії оспівує емоції від нерозділеного кохання. Додаткового символізму номеру додав кораблик, на якому артист виконує пісню. Він ніби пливе по океану почуттів і хапається за будь-яку крихту надії, яка розчиняється у повітрі.

Особливого шарму його вокалу додають оперні нотки. Але не варто забувати, що співак для їхнього створення зокрема надихався творчістю путіністки Анни Нетребко.

Дивіться відео виступу переможця "Євробачення":



На якому місці Україна і скільки ми отримали балів

За результатами голосування гурт Ziferblat, який феєрично представив нашу країну з піснею "Bird of pray", й виступив у фіналі під номером "7", посів 9 місце.

Виступ українців зібрав 218 балів. За результатами голосування Україна отримала 158 балів від глядачів та 60 від журі.

Україна отримала:

5 балів від Швеції

8 балів від Азейрбаджану

5 балів від Словенії

4 бали від Вірменії

4 бали від Сан-Марино

1 від Норвегії

2 бали від Італії

8 балів від Португалії

2 бали від Латвії

2 бали від Хорватії

4 бали від Сербії

2 бали від Іспанії

4 бали від Ізраїлю

2 бали від Литви

6 від Грузії

1 від Швейцарії

0 балів від Мальти, Нідерландів, Люксембурга, Австрії, Франції, Латвії, Ірландії, Польщі, Чорногорії, Греції, Чехії, Великої Британії, Фінляндії, Австралії, Німеччини, Бельгії, Албанії, Ісландії, Кіпру та Естонії.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна учасники Ziferblat розповідали, про що їхня пісня. В неї було закладено особливі сенси.

"Пісня "Bird of Pray" - перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" чи "Молитовний птах". Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року", - казав Валентин Лещинський, гітарист гурту.

Окрім цього, в номері музикантів можна було помітити прихований символізм. Так, в інтерв'ю РБК-Україна музичний оглядач Роман Бутурлакін зазначив, що концепція виступу дуже цікава, адже гурт мав не порушувати правила "Євробачення", але при цьому нагадати всім про війну.



"Впевнений, там є дуже багато прихованих сенсів, про які нам розкажуть пізніше... В одному з моментів, на піковому цьому останньому приспіві, в мене враження було, ніби показується, як людина біжить під час тривоги від вибухів, бо там і світлом дуже гарно передається, і Даня на коліна падає", - сказав критик.

"Тобто там є оці зашифровані сенси в стилі "Євробачення", де не можна нічого прямо сказати. І такі алегорії мені дуже подобаються, коли є над чим подумати, коли є що розшифровувати, є що обговорювати", - додавав він.

Список всіх переможців "Євробачення" за останні 5 років

2024 рік: Швейцарія, Nemo - "The Code"



2023 рік: Швеція, Лорін - "Tattoo"



2022 рік: Україна, Kalush Orchestra - "Stefania"



2021 рік: Італія, Maneskin - "Zitti e buoni"



2020 рік - конкурс не проходив через пандемію коронавірусу

2019 рік: Нідерланди, Дункан Лоренс - "Arcade"