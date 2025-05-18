Хто виграв "Євробачення-2025" і яке місце посіла Україна: результати фіналу

Конкурс "Євробачення-2025" в Базелі виграв представник Австрії JJ з треком "Wasted Love".
Хто посів найвищі місця та на якому опинилися наші представники Ziferblat - читайте нижче у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Перше місце у 69-му пісенному конкурсі посів австрієць JJ з треком "Wasted Love", отримавши 436 балів за результатами голосування глядачів та журі.
Артист обігнав учасницю Ізраїлю Юваль Рафаель, яка виступала з треком "New Day Will Rise" і здобула 357 балів.
Виконавець JJ, справжнє ім’я якого Йоганнес Піч, народився у Відні 29 квітня 2001 року. Він з дитинства захоплювався оперою й у своїй творчості часто вдається до класичної музики.
У своїй композиції "Wasted Love" представник Австрії оспівує емоції від нерозділеного кохання. Додаткового символізму номеру додав кораблик, на якому артист виконує пісню. Він ніби пливе по океану почуттів і хапається за будь-яку крихту надії, яка розчиняється у повітрі.
Особливого шарму його вокалу додають оперні нотки. Але не варто забувати, що співак для їхнього створення зокрема надихався творчістю путіністки Анни Нетребко.
Дивіться відео виступу переможця "Євробачення":
За результатами голосування гурт Ziferblat, який феєрично представив нашу країну з піснею "Bird of pray", й виступив у фіналі під номером "7", посів 9 місце.
Виступ українців зібрав 218 балів. За результатами голосування Україна отримала 158 балів від глядачів та 60 від журі.
Україна отримала:
0 балів від Мальти, Нідерландів, Люксембурга, Австрії, Франції, Латвії, Ірландії, Польщі, Чорногорії, Греції, Чехії, Великої Британії, Фінляндії, Австралії, Німеччини, Бельгії, Албанії, Ісландії, Кіпру та Естонії.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна учасники Ziferblat розповідали, про що їхня пісня. В неї було закладено особливі сенси.
"Пісня "Bird of Pray" - перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" чи "Молитовний птах". Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року", - казав Валентин Лещинський, гітарист гурту.
Окрім цього, в номері музикантів можна було помітити прихований символізм. Так, в інтерв'ю РБК-Україна музичний оглядач Роман Бутурлакін зазначив, що концепція виступу дуже цікава, адже гурт мав не порушувати правила "Євробачення", але при цьому нагадати всім про війну.
"Впевнений, там є дуже багато прихованих сенсів, про які нам розкажуть пізніше... В одному з моментів, на піковому цьому останньому приспіві, в мене враження було, ніби показується, як людина біжить під час тривоги від вибухів, бо там і світлом дуже гарно передається, і Даня на коліна падає", - сказав критик.
"Тобто там є оці зашифровані сенси в стилі "Євробачення", де не можна нічого прямо сказати. І такі алегорії мені дуже подобаються, коли є над чим подумати, коли є що розшифровувати, є що обговорювати", - додавав він.
2024 рік: Швейцарія, Nemo - "The Code"
2023 рік: Швеція, Лорін - "Tattoo"
2022 рік: Україна, Kalush Orchestra - "Stefania"
2021 рік: Італія, Maneskin - "Zitti e buoni"
2020 рік - конкурс не проходив через пандемію коронавірусу
2019 рік: Нідерланди, Дункан Лоренс - "Arcade"
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