Кто выиграл "Евровидение-2025" и какое место заняла Украина: результаты финала

Кто выиграл "Евровидение 2025"

Первое место в 69-м песенном конкурсе занял австриец JJ с треком "Wasted Love", получив 436 баллов по результатам голосования зрителей и жюри.

Кто стал победителем "Евровидения-2025" (скриншот)

Артист обогнал участницу Израиля Юваль Рафаэль, которая выступала с треком "New Day Will Rise" и получила 357 баллов.

Финальные результаты "Евровидения" (скриншот)

Как выступил победитель "Евровидения-2025"

Исполнитель JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, родился в Вене 29 апреля 2001 года. Он с детства увлекался оперой и в своем творчестве часто прибегает к классической музыке.

В своей композиции "Wasted Love" представитель Австрии воспевает эмоции от неразделенной любви. Дополнительного символизма номеру добавил кораблик, на котором артист исполняет песню. Он будто плывет по океану чувств и хватается за любую крошку надежды, которая растворяется в воздухе.

Особого шарма его вокалу добавляют оперные нотки. Но не стоит забывать, что певец для их создания в частности вдохновлялся творчеством путинистки Анны Нетребко.

Смотрите видео выступления победителя "Евровидения":



На каком месте Украина и сколько мы получили баллов

По результатам голосования группа Ziferblat, которая феерически представила нашу страну с песней "Bird of pray", и выступила в финале под номером "7", заняла 9 место.

Выступление украинцев собрало 218 баллов. По результатам голосования Украина получила 158 баллов от зрителей и 60 от жюри.

Украина получила:

5 баллов от Швеции

8 баллов от Азейрбаджана

5 баллов от Словении

4 балла от Армении

4 балла от Сан-Марино

1 от Норвегии

2 балла от Италии

8 баллов от Португалии

2 балла от Латвии

2 балла от Хорватии

4 балла от Сербии

2 балла от Испании

4 балла от Израиля

2 балла от Литвы

6 от Грузии

1 от Швейцарии

0 баллов от Мальты, Нидерландов, Люксембурга, Австрии, Франции, Латвии, Ирландии, Польши, Черногории, Греции, Чехии, Великобритании, Финляндии, Австралии, Германии, Бельгии, Албании, Исландии, Кипра и Эстонии.

В интервью РБК-Украина Ziferblat рассказывали, о чем их песня. В нее были заложены особые смыслы.

"Песня "Bird of Pray" - прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года", - говорил Валентин Лещинский, гитарист группы.

Кроме этого, в номере музыкантов можно было заметить скрытый символизм. Так, в интервью РБК-Украина музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин отметил, что концепция выступления очень интересная, ведь группа должна была не нарушать правила "Евровидения", но при этом напомнить всем о войне.



"Уверен, там есть очень много скрытых смыслов, о которых нам расскажут позже... В одном из моментов, на пиковом этом последнем припеве, у меня впечатление было, будто показывается, как человек бежит во время тревоги от взрывов, потому что там и светом очень хорошо передается, и Даня на колени падает", - сказал критик.

"То есть там есть эти зашифрованные смыслы в стиле "Евровидения", где нельзя ничего прямо сказать. И такие аллегории мне очень нравятся, когда есть над чем подумать, когда есть что расшифровывать, есть что обсуждать", - добавлял он.

Список всех победителей "Евровидения" за последние 5 лет

2024 год: Швейцария, Nemo - "The Code"



2023 год: Швеция, Лорин - "Tattoo"



2022 год: Украина, Kalush Orchestra - "Stefania"



2021 год: Италия, Maneskin - "Zitti e buoni"



2020 год - конкурс не проходил из-за пандемии коронавируса

2019 год: Нидерланды, Дункан Лоренс - "Arcade"