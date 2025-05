"Євробачення-2025": всі виступи учасників другого півфіналу (відео)

Австралія: Go-Jo - "Milkshake Man"

Чорногорія: Ніна Жижич - "Dobrodošli"

Ірландія: EMMY - "Laika Party"

Латвія: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"

Вірменія: Parg - "SURVIVOR"

Австрія: JJ - "Wasted Love"

Греція: Клавдія - "Asteromata"

Литва: Katarsis - "Tavo akys"

Мальта: Міріана Конте - "SERVING"

Грузія: Маріам Шенгелія - "Freedom"

Данія: Siccal - "Hallucination"

Чехія: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"

Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"

Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"

Сербія: Принц - "Mila"

Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME"

Також ми побачили виступи країн, які автоматично потрапляють в фінал за правилами "Євробачення".

Франція: Louane - "maman"

Велика Британія: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"

Німеччина: Abor & Tynna - "Baller"