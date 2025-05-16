"Євробачення-2025": всі виступи учасників другого півфіналу (відео)

В Базелі "відгремів" другий півфінал "Євробачення", а тому вже 17 травня на всіх нас чекає гранд-фінал та визначення переможця цього року. Ну а поки важливо дізнатися, як виступили учасники цього разу.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас виступи всіх учасників другого півфіналу "Євробачення".
Австралія: Go-Jo - "Milkshake Man"
Чорногорія: Ніна Жижич - "Dobrodošli"
Ірландія: EMMY - "Laika Party"
Латвія: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
Вірменія: Parg - "SURVIVOR"
Австрія: JJ - "Wasted Love"
Греція: Клавдія - "Asteromata"
Литва: Katarsis - "Tavo akys"
Мальта: Міріана Конте - "SERVING"
Грузія: Маріам Шенгелія - "Freedom"
Данія: Siccal - "Hallucination"
Чехія: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"
Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"
Сербія: Принц - "Mila"
Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME"
Також ми побачили виступи країн, які автоматично потрапляють в фінал за правилами "Євробачення".
Франція: Louane - "maman"
Велика Британія: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"
Німеччина: Abor & Tynna - "Baller"
Нагадаємо, у першому напівфіналі було визначено 10 країн, які переходять в фінал. Це:
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