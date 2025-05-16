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"Євробачення-2025": всі виступи учасників другого півфіналу (відео)

Другий півфінал "Євробачення" (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

В Базелі "відгремів" другий півфінал "Євробачення", а тому вже 17 травня на всіх нас чекає гранд-фінал та визначення переможця цього року. Ну а поки важливо дізнатися, як виступили учасники цього разу.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас виступи всіх учасників другого півфіналу "Євробачення".

Австралія: Go-Jo - "Milkshake Man"

 

Чорногорія: Ніна Жижич - "Dobrodošli"

 

Ірландія: EMMY - "Laika Party"

 

Латвія: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"

Вірменія: Parg - "SURVIVOR"

 

Австрія: JJ - "Wasted Love"

 

Греція: Клавдія - "Asteromata"

 

Литва: Katarsis - "Tavo akys"

 

Мальта: Міріана Конте - "SERVING"

 

Грузія: Маріам Шенгелія - "Freedom"

 

Данія: Siccal - "Hallucination"

 

Чехія: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"

 

Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"

 

Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"

 

Сербія: Принц - "Mila"

 

Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME"

 

Також ми побачили виступи країн, які автоматично потрапляють в фінал за правилами "Євробачення".

Франція: Louane - "maman"

 

Велика Британія: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"

 

Німеччина: Abor & Tynna - "Baller"

 

Хто потрапив у фінал 13 травня

Нагадаємо, у першому напівфіналі було визначено 10 країн, які переходять в фінал. Це:

  • Норвегія
  • Албанія
  • Швеція
  • Ісландія
  • Нідерланди
  • Польща
  • Сан-Марино
  • Естонія
  • Португалія
  • Україна.

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