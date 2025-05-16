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"Евровидение-2025": все выступления участников второго полуфинала (видео)

Второй полуфинал "Евровидения" (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

В Базеле "отгремел" второй полуфинал "Евровидения", а потому уже 17 мая всех нас ждет гранд-финал и определение победителя этого года. Ну а пока важно узнать, как выступили участники в этот раз.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас выступления всех участников второго полуфинала "Евровидения".

Австралия: Go-Jo - "Milkshake Man"

 

Черногория: Нина Жижич - "Dobrodošli"

 

Ирландия: EMMY - "Laika Party"

 

Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"

Армения: Parg - "SURVIVOR"

 

Австрия: JJ - "Wasted Love"

 

Греция: Клавдия - "Asteromata"

 

Литва: Katarsis - "Tavo akys"

 

Мальта: Мириана Конте - "SERVING"

 

Грузия: Мариам Шенгелия - "Freedom"

 

Дания: Siccal - "Hallucination"

 

Чехия: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"

 

Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"

 

Израиль: Юваль Рафаэль - "New Day Will Rise"

 

Сербия: Принц - "Mila"

 

Финляндия: Эрика Викман - "ICH KOMME"

 

Также мы увидели выступления стран, которые автоматически попадают в финал по правилам "Евровидения".

Франция: Louane - "maman"

 

Великобритания: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"

 

Германия: Abor & Tynna - "Baller"

 

Кто попал в финал 13 мая

Напомним, в первом полуфинале было определено 10 стран, которые переходят в финал. Это:

  • Норвегия
  • Албания
  • Швеция
  • Исландия
  • Нидерланды
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Эстония
  • Португалия
  • Украина.

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