"Евровидение-2025": все выступления участников второго полуфинала (видео)

В Базеле "отгремел" второй полуфинал "Евровидения", а потому уже 17 мая всех нас ждет гранд-финал и определение победителя этого года. Ну а пока важно узнать, как выступили участники в этот раз.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас выступления всех участников второго полуфинала "Евровидения".
Австралия: Go-Jo - "Milkshake Man"
Черногория: Нина Жижич - "Dobrodošli"
Ирландия: EMMY - "Laika Party"
Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
Армения: Parg - "SURVIVOR"
Австрия: JJ - "Wasted Love"
Греция: Клавдия - "Asteromata"
Литва: Katarsis - "Tavo akys"
Мальта: Мириана Конте - "SERVING"
Грузия: Мариам Шенгелия - "Freedom"
Дания: Siccal - "Hallucination"
Чехия: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"
Израиль: Юваль Рафаэль - "New Day Will Rise"
Сербия: Принц - "Mila"
Финляндия: Эрика Викман - "ICH KOMME"
Также мы увидели выступления стран, которые автоматически попадают в финал по правилам "Евровидения".
Франция: Louane - "maman"
Великобритания: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"
Германия: Abor & Tynna - "Baller"
Напомним, в первом полуфинале было определено 10 стран, которые переходят в финал. Это:
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