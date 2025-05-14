"Євробачення 2025": відео виступів усіх учасників першого півфіналу

13 травня завершився перший півфінал "Євробачення 2025", в якому взяли учать 15 учасників, серед яких і гурт Ziferblat з піснею "Bird of pray".
РБК-Україна (проект Styler) зібрало відео виступів усіх учасників - і тих, які пройшли у Гранд-фінал пісенного дійства, і тих, які не змогли подолати півфінальну стадію конкурсу.
Ісландія - Væb з піснею "RÓA"
Польща - Юстина Стечковська "GAJA"
Словенія - Клемен "How Much Time Do We Have Left"
Естонія - Томмі Кеш "Espresso Macchiato"
Україна - Ziferblat "Bird of Pray"
Швеція - KAJ "Bara bada bastu"
Португалія - Napa "Deslocado"
Норвегія - Кайл Алессандро "Lighter"
Бельгія - Red Sebastian "Strobe Lights"
Азербайджан - Mamagama "Run With U"
Сан-Марино - Габрі Понте "Tutta l’Italia"
Албанія - Shkodra Elektronike "Zjerm"
Нідерланди - Клод "C’est La Vie"
Хорватія - Марко Бошняк "Poison Cake"
Кіпр - Theo Evan "Shh"
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