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"Євробачення 2025": відео виступів усіх учасників першого півфіналу

Пройшов перший півфінал "Євробачення 2025" (фото: t.me/euroreport)
Автор: Іванна Пашкевич

13 травня завершився перший півфінал "Євробачення 2025", в якому взяли учать 15 учасників, серед яких і гурт Ziferblat з піснею "Bird of pray".

РБК-Україна (проект Styler) зібрало відео виступів усіх учасників - і тих, які пройшли у Гранд-фінал пісенного дійства, і тих, які не змогли подолати півфінальну стадію конкурсу.

Ісландія - Væb з піснею "RÓA"

 

Польща - Юстина Стечковська "GAJA"

 

Словенія - Клемен "How Much Time Do We Have Left"

 

Естонія - Томмі Кеш "Espresso Macchiato"

 

Україна - Ziferblat "Bird of Pray"

 

Швеція - KAJ "Bara bada bastu"

 

Португалія - Napa "Deslocado"

 

Норвегія - Кайл Алессандро "Lighter"

 

Бельгія - Red Sebastian "Strobe Lights"

 

Азербайджан - Mamagama "Run With U"

 

Сан-Марино - Габрі Понте "Tutta l’Italia"

 

Албанія - Shkodra Elektronike "Zjerm"

 

Нідерланди - Клод "C’est La Vie"

 

Хорватія - Марко Бошняк "Poison Cake"

 

Кіпр - Theo Evan "Shh"

 

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