"Евровидение 2025": видео выступлений всех участников первого полуфинала

Исландия - Væb с песней "RÓA"

Польша - Юстина Стечковская "GAJA"

Словения - Клемен "How Much Time Do We Have Left"

Эстония - Томми Кэш "Espresso Macchiato"

Украина - Ziferblat "Bird of Pray"

Швеция - KAJ "Bara bada bastu"

Португалия - Napa "Deslocado"

Норвегия - Кайл Алессандро "Lighter"

Бельгия - Red Sebastian "Strobe Lights"

Азербайджан - Mamagama "Run With U"

Сан-Марино - Габри Понте "Tutta l'Italia"

Албания - Shkodra Elektronike "Zjerm"

Нидерланды - Клод "C'est La Vie"

Хорватия - Марко Бошняк "Poison Cake"

Кипр - Theo Evan "Shh"