"Євробачення-2025": результати другого напівфіналу і як виглядає увесь список фіналістів

15 травня світ нарешті дізнався, хто з другого напівфіналу "Євробачення" проходить в гранд-фінал та як тепер виглядає увесь список учасників конкурсу. Інтрига полоскотала нерви єврофанам, але найбільше дійство відбудеться вже цієї суботи.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто пройшов у фінал та які країни-учасниці вибули з конкурсу.
Як і під час першого півфіналу, голосування відбулося одразу після виступів всіх учасників. І в гранд-фінал потрапили наступні країни:
Емоцій було чимало. А ті, кому вдалося потрапити в фінал, дуже раділи.
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