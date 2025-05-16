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"Євробачення-2025": результати другого напівфіналу і як виглядає увесь список фіналістів

Хто переміг у другому напівфіналі "Євробачення" (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

15 травня світ нарешті дізнався, хто з другого напівфіналу "Євробачення" проходить в гранд-фінал та як тепер виглядає увесь список учасників конкурсу. Інтрига полоскотала нерви єврофанам, але найбільше дійство відбудеться вже цієї суботи.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто пройшов у фінал та які країни-учасниці вибули з конкурсу.

Хто потрапив у фінал "Євробачення"

Як і під час першого півфіналу, голосування відбулося одразу після виступів всіх учасників. І в гранд-фінал потрапили наступні країни:

  • Литва: Katarsis - "Tavo akys"
  • Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"
  • Вірменія: Parg - "SURVIVOR"
  • Данія: Siccal - "Hallucination"
  • Австрія: JJ - "Wasted Love"
  • Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"
  • Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME"
  • Латвія: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
  • Мальта: Міріана Конте - "SERVING"
  • Греція: Клавдія - "Asteromata.
 
Як минув другий напівфінал "Євробачення" (скріншоти)
 

Емоцій було чимало. А ті, кому вдалося потрапити в фінал, дуже раділи.

 
 Другий фінал "Євробачення" (скріншоти)

"Євробачення" - пряма трансляція

Тож, повний список фіналістів "Євробачення" тепер виглядає так: 

  • Норвегія
  • Албанія
  • Швеція
  • Ісландія
  • Нідерланди
  • Польща
  • Сан-Марино
  • Естонія
  • Португалія
  • Україна
  • Франція
  • Німеччина 
  • Італія
  • Іспанія
  • Велика Британія
  • Литва
  • Ізраїль
  • Вірменія
  • Данія
  • Австрія
  • Люксембург
  • Фінляндія
  • Латвія
  • Мальта
  • Греція.

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