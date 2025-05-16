"Евровидение-2025": результаты второго полуфинала и как выглядит весь список финалистов

15 мая мир наконец узнал, кто из второго полуфинала "Евровидения" проходит в гранд-финал и как теперь выглядит весь список участников конкурса. Интрига пощекотала нервы еврофанам, но самое большое действо состоится уже в эту субботу.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто прошел в финал и какие страны-участницы выбыли из конкурса.
Как и во время первого полуфинала, голосование состоялось сразу после выступлений всех участников. И в гранд-финал попали следующие страны:
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