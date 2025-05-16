RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Евровидение-2025": результаты второго полуфинала и как выглядит весь список финалистов

Кто победил во втором полуфинале "Евровидения" (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

15 мая мир наконец узнал, кто из второго полуфинала "Евровидения" проходит в гранд-финал и как теперь выглядит весь список участников конкурса. Интрига пощекотала нервы еврофанам, но самое большое действо состоится уже в эту субботу.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто прошел в финал и какие страны-участницы выбыли из конкурса.

Кто попал в финал "Евровидения"

Как и во время первого полуфинала, голосование состоялось сразу после выступлений всех участников. И в гранд-финал попали следующие страны:

  • Литва: Katarsis - "Tavo akys"
  • Израиль: Юваль Рафаэль - "New Day Will Rise"
  • Армения: Parg - "SURVIVOR"
  • Дания: Siccal - "Hallucination"
  • Австрия: JJ - "Wasted Love"
  • Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"
  • Финляндия: Эрика Викман - "ICH KOMME"
  • Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
  • Мальта: Мириана Конте - "SERVING"
  • Греция: Клавдия - "Asteromata.
 
Как прошел второй полуфинал "Евровидения" (скриншоты)
 
Эмоций было немало. А те, кому удалось попасть в финал, очень радовались.
 
Второй финал "Евровидения" (скриншоты)

"Евровидение" - прямая трансляция

Поэтому, полный список финалистов "Евровидения" теперь выглядит так:

  • Норвегия
  • Албания
  • Швеция
  • Исландия
  • Нидерланды
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Эстония
  • Португалия
  • Украина
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Испания
  • Великобритания
  • Литва
  • Израиль
  • Армения
  • Дания
  • Австрия
  • Люксембург
  • Финляндия
  • Латвия
  • Мальта
  • Греция.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса