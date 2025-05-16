"Євробачення-2025": порядок виступів та номер України у фіналі

Під яким номером Ziferblat виступить у фіналі "Євробачення-2025"

Гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 7 з піснею "Bird ofPray".

Усього у фіналі візьмуть участь 26 країн. З двох півфіналів до головного концерту пройшли 20 учасників. До них приєднаються представники країн, які автоматично потрапляють у фінал: Швейцарія (країна-організаторка), а також Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція - держави так званої "великої п’ятірки".

Порядок виступів у фіналі "Євробачення-2025" усіх учасників виглядає так:

Норвегія Люксембург Естонія Ізраїль Литва Іспанія Україна Велика Британія Австрія Ісландія Латвія Нідерланди Фінляндія Італія Польща Німеччина Греція Вірменія Швейцарія Мальта Португалія Данія Швеція Франція Сан-Марино Албанія

Порядок виступів у фіналі "Євробачення-2025" (eurovisionworld.com)

Де дивитися фінал "Євробачення-2025": розклад та платформи трансляції

Пряма трансляція шоу з Мальме, Швеція, розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал можна буде переглянути на таких платформах:

UA: Перший (офіційна трансляція конкурсу з Тімуром Мірошниченком)

YouTube-канал Суспільне Культура (пряма трансляція онлайн)

Офіційний сайт Суспільного мовлення suspilne.media

Офіційний сайт Євробачення eurovision.tv (англомовна версія трансляції).

Також в прямому ефірі слухати трансляцію можна буде на Радіо Промінь та інших радіоканалах Суспільного.

Нагадаємо, Україна потрапила до фіналу за результатами першого півфіналу. Постановкою номера Ziferblat займається Марія Коростельова, а сценічні костюми створив дизайнер Іван Фролов.

Крім того, триває збір коштів на обладнання для гуманітарного розмінування - ініціативу реалізує "Гуманітарний фонд Сергія Притули" у партнерстві з Ziferblat за підтримки Суспільного.