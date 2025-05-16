"Євробачення-2025": порядок виступів та номер України у фіналі

Після другого півфіналу Євробачення-2025 організатори оголосили порядок виступів у гранд-фіналі, який відбудеться вже завтра, 17 травня.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, під яким номером виступлять представники нашої країни.
Гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 7 з піснею "Bird ofPray".
Усього у фіналі візьмуть участь 26 країн. З двох півфіналів до головного концерту пройшли 20 учасників. До них приєднаються представники країн, які автоматично потрапляють у фінал: Швейцарія (країна-організаторка), а також Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція - держави так званої "великої п’ятірки".
Порядок виступів у фіналі "Євробачення-2025" усіх учасників виглядає так:
Пряма трансляція шоу з Мальме, Швеція, розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Фінал можна буде переглянути на таких платформах:
Також в прямому ефірі слухати трансляцію можна буде на Радіо Промінь та інших радіоканалах Суспільного.
Нагадаємо, Україна потрапила до фіналу за результатами першого півфіналу. Постановкою номера Ziferblat займається Марія Коростельова, а сценічні костюми створив дизайнер Іван Фролов.
Крім того, триває збір коштів на обладнання для гуманітарного розмінування - ініціативу реалізує "Гуманітарний фонд Сергія Притули" у партнерстві з Ziferblat за підтримки Суспільного.