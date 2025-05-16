"Евровидение-2025": порядок выступлений и номер Украины в финале

Под каким номером Ziferblat выступит в финале "Евровидения-2025"

Группа Ziferblat выйдет на сцену под номером 7 с песней "Bird ofPray".

Всего в финале примут участие 26 стран. Из двух полуфиналов в главный концерт прошли 20 участников. К ним присоединятся представители стран, которые автоматически попадают в финал: Швейцария (страна-организатор), а также Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция - государства так называемой "большой пятерки".

Порядок выступлений в финале "Евровидения-2025" всех участников выглядит так:

Норвегия Люксембург Эстония Израиль Литва Испания Украина Великобритания Австрия Исландия Латвия Нидерланды Финляндия Италия Польша Германия Греция Армения Швейцария Мальта Португалия Дания Швеция Франция Сан-Марино Албания

Порядок выступлений в финале "Евровидения-2025" (eurovisionworld.com)

Где смотреть финал "Евровидения-2025": расписание и платформы трансляции

Прямая трансляция шоу из Мальме, Швеция, начнется в 22:00 по киевскому времени.

Финал можно будет посмотреть на таких платформах:

UA: Перший (официальная трансляция конкурса с Тимуром Мирошниченко)

YouTube-канал Суспільне Культура (прямая трансляция онлайн)

Официальный сайт Суспільного мовлення suspilne.media

Официальный сайт Евровидения eurovision.tv (англоязычная версия трансляции).

Также в прямом эфире слушать трансляцию можно будет на Радио Промінь и других радиоканалах Суспільного.

Напомним, Украина попала в финал по результатам первого полуфинала. Постановкой номера Ziferblat занимается Мария Коростелева, а сценические костюмы создал дизайнер Иван Фролов.

Кроме того, продолжается сбор средств на оборудование для гуманитарного разминирования - инициативу реализует "Гуманитарный фонд Сергея Притулы" в партнерстве с Ziferblat при поддержке Общественного.