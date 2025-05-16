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"Евровидение-2025": порядок выступлений и номер Украины в финале

Стало известно, под каким номером Украина выступит в финале "Евровидения-2025" (фото: instagram.com/ziferblat_band)
Автор: Иванна Пашкевич

После второго полуфинала Евровидения-2025 организаторы объявили порядок выступлений в гранд-финале, который состоится уже завтра, 17 мая.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, под каким номером выступят представители нашей страны.

Под каким номером Ziferblat выступит в финале "Евровидения-2025"

Группа Ziferblat выйдет на сцену под номером 7 с песней "Bird ofPray".

Всего в финале примут участие 26 стран. Из двух полуфиналов в главный концерт прошли 20 участников. К ним присоединятся представители стран, которые автоматически попадают в финал: Швейцария (страна-организатор), а также Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция - государства так называемой "большой пятерки".

Порядок выступлений в финале "Евровидения-2025" всех участников выглядит так:

  1. Норвегия
  2. Люксембург
  3. Эстония
  4. Израиль
  5. Литва
  6. Испания
  7. Украина
  8. Великобритания
  9. Австрия
  10. Исландия
  11. Латвия
  12. Нидерланды
  13. Финляндия
  14. Италия
  15. Польша
  16. Германия
  17. Греция
  18. Армения
  19. Швейцария
  20. Мальта
  21. Португалия
  22. Дания
  23. Швеция
  24. Франция
  25. Сан-Марино
  26. Албания

Порядок выступлений в финале "Евровидения-2025" (eurovisionworld.com)

Где смотреть финал "Евровидения-2025": расписание и платформы трансляции

Прямая трансляция шоу из Мальме, Швеция, начнется в 22:00 по киевскому времени.

Финал можно будет посмотреть на таких платформах:

  • UA: Перший (официальная трансляция конкурса с Тимуром Мирошниченко)
  • YouTube-канал Суспільне Культура (прямая трансляция онлайн)
  • Официальный сайт Суспільного мовлення suspilne.media
  • Официальный сайт Евровидения eurovision.tv (англоязычная версия трансляции).

Также в прямом эфире слушать трансляцию можно будет на Радио Промінь и других радиоканалах Суспільного.

Напомним, Украина попала в финал по результатам первого полуфинала. Постановкой номера Ziferblat занимается Мария Коростелева, а сценические костюмы создал дизайнер Иван Фролов.

Кроме того, продолжается сбор средств на оборудование для гуманитарного разминирования - инициативу реализует "Гуманитарный фонд Сергея Притулы" в партнерстве с Ziferblat при поддержке Общественного.

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