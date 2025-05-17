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"Евровидение-2025": онлайн трансляция финала

Суббота 17 мая 2025 22:16
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"Евровидение-2025": онлайн трансляция финала Прямая трансляция финала "Евровидения-2025"
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В швейцарском Базеле начался финал "Евровидения-2025". 26 стран будут соревноваться за звание лучшего исполнителя и возможность принимать песенный конкурс в следующем году.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каком порядке будут выступать артисты и где смотреть финал "Евровидения" онлайн.

Финал "Евровидения-2025": онлайн-трансляция

Смотреть прямую трансляцию 69-го песенного конкурса можно здесь:


Трансляцию на украинском языке можно смотреть вот здесь:


"Евровидение-2025": перечень участников и порядок выступлений

Представители разных стран будут выступать в следующем порядке:

  1. Норвегия: Kyle Alessandro - "Lighter"
  2. Люксембург: Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"
  3. Эстония: Tommy Cash - "Espresso Macchiato"
  4. Израиль: Yuval Raphael - "New Day Will Rise"
  5. Литва: Katarsis - "Tavo Akys"
  6. Испания: Melody - "ESA DIVA"
  7. Украина: Ziferblat - "Bird of Pray"
  8. Великобритания: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"
  9. Австрия: JJ - "Wasted Love"
  10. Исландия: VÆB - "RÓA"
  11. Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
  12. Нидерланды: Claude - "C'est La Vie"
  13. Финляндия: Erika Vikman - "ICH KOMME"
  14. Италия: Lucio Corsi - "Volevo Essere Un Duro"
  15. Польша: Justyna Steczkowska - "GAJA"
  16. Германия: Abor & Tynna - "Baller"
  17. Греция: Klavdia - "Asteromáta"
  18. Армения: PARG - "SURVIVOR"
  19. Швейцария: Zoë Më - "Voyage"
  20. Мальта: Miriana Conte - "SERVING"
  21. Португалия: NAPA - "Deslocado"
  22. Дания: Sissal - "Hallucination"
  23. Швеция: KAJ - "Bara Bada Bastu"
  24. Франция: Louane - "maman"
  25. Сан-Марино: Gabry Ponte - "Tutta L'Italia"
  26. Албания: Shkodra Elektronike - "Zjerm"

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