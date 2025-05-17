"Евровидение-2025": онлайн трансляция финала
Прямая трансляция финала "Евровидения-2025"
В швейцарском Базеле начался финал "Евровидения-2025". 26 стран будут соревноваться за звание лучшего исполнителя и возможность принимать песенный конкурс в следующем году.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каком порядке будут выступать артисты и где смотреть финал "Евровидения" онлайн.
Финал "Евровидения-2025": онлайн-трансляция
Смотреть прямую трансляцию 69-го песенного конкурса можно здесь:
Трансляцию на украинском языке можно смотреть вот здесь:
"Евровидение-2025": перечень участников и порядок выступлений
Представители разных стран будут выступать в следующем порядке:
- Норвегия: Kyle Alessandro - "Lighter"
- Люксембург: Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"
- Эстония: Tommy Cash - "Espresso Macchiato"
- Израиль: Yuval Raphael - "New Day Will Rise"
- Литва: Katarsis - "Tavo Akys"
- Испания: Melody - "ESA DIVA"
- Украина: Ziferblat - "Bird of Pray"
- Великобритания: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"
- Австрия: JJ - "Wasted Love"
- Исландия: VÆB - "RÓA"
- Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
- Нидерланды: Claude - "C'est La Vie"
- Финляндия: Erika Vikman - "ICH KOMME"
- Италия: Lucio Corsi - "Volevo Essere Un Duro"
- Польша: Justyna Steczkowska - "GAJA"
- Германия: Abor & Tynna - "Baller"
- Греция: Klavdia - "Asteromáta"
- Армения: PARG - "SURVIVOR"
- Швейцария: Zoë Më - "Voyage"
- Мальта: Miriana Conte - "SERVING"
- Португалия: NAPA - "Deslocado"
- Дания: Sissal - "Hallucination"
- Швеция: KAJ - "Bara Bada Bastu"
- Франция: Louane - "maman"
- Сан-Марино: Gabry Ponte - "Tutta L'Italia"
- Албания: Shkodra Elektronike - "Zjerm"
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