"Евровидение-2025": онлайн трансляция финала

В швейцарском Базеле начался финал "Евровидения-2025". 26 стран будут соревноваться за звание лучшего исполнителя и возможность принимать песенный конкурс в следующем году.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каком порядке будут выступать артисты и где смотреть финал "Евровидения" онлайн.