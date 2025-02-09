Нацвідбір на "Євробачення-2025": реакція українців на результат фіналу

8 лютого 2025 року завершився фінал національного відбору на "Євробачення-2025", і, як завжди, після результатів не обійшлося без емоційних реакцій від глядачів та учасників. Перемогу в цьому році здобув гурт Ziferblat , що викликало неабиякий резонанс серед українців.

Як відреагувала публіка на результат конкурсу і чи підтримали вони вибір журі та глядачів, дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Україну на "Євробаченні-2025" представлятиме гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray".

Саме їм глядачі найбільшу кількість голосів. Сукупно артисти набрали 19 балів (10 від глядачів та 9 від журі).

Після оголошення результатів у мережі виникли суперечливі реакції: одні підтримали перемогу гурту, інші висловили незгоду з результатами.

Голосувала і просила всіх проголосувати! Тому що ця пісня неймовірна, були сумніви чи зможе виступ бути вокально і музично таким же сильним як запис…

У Циферблата було найкраще виконання наживо, хоч пісня і не найкраща, але на Євробаченні буде не соромно

Пісня, яка з кожним прослуховуванням розкривається все більше і більше, самобутня і багатогранна

Всі голосували проти, вони найгірші. Пройти мали Molodi

Якась фігня, малята… Навіть в 10 не потрапимо з такими півунами

Номер потрібно кардинально міняти, він надто статичний для цієї пісні

Єврофани чомусь незадоволені

До слова, вибір України на національному відборі дійсно викликав розчарування серед єврофанів.

Прогнози для нашої країни, за даними популярного застосунку My Eurovision Scoreboard, виявилися невтішними - Україна займає лише 11 місце. Єврофани розчаровані вибором України (скріншот)

За результатами вчорашнього дня шанси України, згідно з букмекерськими ставками, також знизилися. Наразі країна займає 6 місце. Букмекери прогнозують Україні шосте місце (скріншот)

Коли пройде "Євробачення-2025"

69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у 2025 році у швейцарському місті Базель, після того, як перемогу на минулому конкурсі здобув шведський гурт Nemo з піснею "The Code".

Гранд-фінал планується на 17 травня, а півфінали відбудуться 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle.

У конкурсі братимуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться в півфіналах за місце у фіналі. До фіналу автоматично потраплять представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також країна-переможець попереднього року - Швейцарія. До того ж у фіналі будуть виступати до 20 переможців півфіналів.