Нацвідбір на "Євробачення-2025": реакція українців на результат фіналу
8 лютого 2025 року завершився фінал національного відбору на "Євробачення-2025", і, як завжди, після результатів не обійшлося без емоційних реакцій від глядачів та учасників. Перемогу в цьому році здобув гурт Ziferblat, що викликало неабиякий резонанс серед українців.
Як відреагувала публіка на результат конкурсу і чи підтримали вони вибір журі та глядачів, дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Україну на "Євробаченні-2025" представлятиме гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray".
Саме їм глядачі найбільшу кількість голосів. Сукупно артисти набрали 19 балів (10 від глядачів та 9 від журі).
Після оголошення результатів у мережі виникли суперечливі реакції: одні підтримали перемогу гурту, інші висловили незгоду з результатами.
- Голосувала і просила всіх проголосувати! Тому що ця пісня неймовірна, були сумніви чи зможе виступ бути вокально і музично таким же сильним як запис…
- У Циферблата було найкраще виконання наживо, хоч пісня і не найкраща, але на Євробаченні буде не соромно
- Пісня, яка з кожним прослуховуванням розкривається все більше і більше, самобутня і багатогранна
- Всі голосували проти, вони найгірші. Пройти мали Molodi
- Якась фігня, малята… Навіть в 10 не потрапимо з такими півунами
- Номер потрібно кардинально міняти, він надто статичний для цієї пісні
- Єврофани чомусь незадоволені
До слова, вибір України на національному відборі дійсно викликав розчарування серед єврофанів.
Прогнози для нашої країни, за даними популярного застосунку My Eurovision Scoreboard, виявилися невтішними - Україна займає лише 11 місце.Єврофани розчаровані вибором України (скріншот)
За результатами вчорашнього дня шанси України, згідно з букмекерськими ставками, також знизилися. Наразі країна займає 6 місце.Букмекери прогнозують Україні шосте місце (скріншот)
Коли пройде "Євробачення-2025"
69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у 2025 році у швейцарському місті Базель, після того, як перемогу на минулому конкурсі здобув шведський гурт Nemo з піснею "The Code".
Гранд-фінал планується на 17 травня, а півфінали відбудуться 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle.
У конкурсі братимуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться в півфіналах за місце у фіналі. До фіналу автоматично потраплять представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також країна-переможець попереднього року - Швейцарія. До того ж у фіналі будуть виступати до 20 переможців півфіналів.
До слова, раніше ми писали, скільки грошей витратили на Нацвідбір-2025.
Також розповідали, як Ziferblat відреагували на перемогу у Нацвідборі.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Ziferblat, suspile.evrovition, My Eurovision Scoreboard.