"Евровидение-2025". Какое место займет Украина: новый прогноз букмекеров

Согласно данным сайта, победа группы Ziferblat в Нацотборе повлияла на букмекерские ставки.

Ранее Украина занимала пятое место, однако сейчас опустилась на шестую позицию.

Во главе рейтинга остаются Швеция, Израиль и Бельгия, тогда как четвертую позицию сейчас занимает Франция, которая на прошлой неделе уступала это место Италии. Какое место прогнозируют Украине на "Евровидении-2025" (скриншот)

Отметим, что Швеция имеет 11% вероятности победы, Израиль - 8%, а Бельгия и Франция - по 7%.

Украина пока получает 5%, однако ситуация может измениться в любой момент.

Какие страны определились с представителями на "Евровидении-2025"

Европейские страны уже несколько месяцев определяются с исполнителями, которые будут представлять их на сцене "Евровидения-2025" в Швейцарии.

Еще в декабре стало известно, что Нидерланды выбрали 21-летнего Claude, а Албанию представит фольктронный дуэт Shkodra Elektronike с песней Zjerm.

Чехия сделала ставку на харизматичного ADONXS, тогда как Черногория выбрала Нину Жижич с драматической композицией Dobrodošli. К слову, певица уже выступала на конкурсе в 2013 году в дуэте с Who See.

В январе список участников пополнился новыми именами. Люксембург отправляет на "Евровидение" Лору Торн с треком La Poupée Monte Le Son. От Франции будет соревноваться Луан Эмера, известная по участию в местном "Голосе" и роли в комедии "Семья Белье".

Греция доверила свой билет на конкурс певице Klavdia, чья песня Asteromáta покорила не только фанатов, но и 200-тысячную аудиторию в TikTok.

Израильскую сцену представит 24-летняя Юваль Рафаэль, которая недавно начала карьеру, но уже победила в отборе The Rising Star (HaKokhav HaBa), что традиционно дает шанс на поездку на "Евровидение".

В начале февраля еще три страны объявили своих представителей. Словению представит Klemen с треком How Much Time Do We Have Left?, а от Бельгии на конкурс поедет Red Sebastian с мощной техно-композицией Strobe Lights, которая получила поддержку как жюри, так и зрителей. От Испании выступит поп-дива Melody с песней Esa Diva.

Также стало известно, что Австрия сделала ставку на оперную исполнительницу JJ. Кипр, в свою очередь, отправляет Тео Эвана, который ранее участвовал в массовых сценах популярного сериала HBO "Эйфория".