"Євробачення-2025": де дивитися та як голосувати у першому півфіналі

Вже 13 травня у швейцарському Базелі розпочнеться 69-й пісенний конкурс “Євробачення”. У першому півфіналі на сцену вийдуть представники 15-ти країн, аби поборотися за місце у гранд-фіналі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де дивитися шоу та як підтримати улюбленого виконавця голосуванням.
Вже 13 та 15 травня на глядачів чекають два півфінали, а переможця цьогорічного конкурсу дізнаємось у фіналі, що відбудеться 17 травня.
Україна вийде на сцену у першому півфіналі - гурт Ziferblat виступить п’ятим у списку. Старт трансляцій - о 22:00 за київським часом.
Подивитися шоу можна в кілька способів:
Улюбленого артиста можна підтримати через:
Глядачі з України можуть віддати свій голос лише в тому півфіналі, де виступає наш представник. Цьогоріч це - перший півфінал 13 травня. А ще українці матимуть змогу голосувати у фіналі, який відбудеться 17 травня.
Якщо ж ви дивитесь "Євробачення" з-за кордону - наприклад, із Франції, Італії чи Великої Британії - тоді можете голосувати і в першому, і в другому півфіналах, адже правила залежать від країни перегляду.
Важливо: ви можете віддати аж до 20 голосів за артистів, які вас найбільше вразили.
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