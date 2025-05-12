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"Євробачення-2025": де дивитися та як голосувати у першому півфіналі

Де дивитися Євробачення 2025 та як голосувати (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Вже 13 травня у швейцарському Базелі розпочнеться 69-й пісенний конкурс “Євробачення”. У першому півфіналі на сцену вийдуть представники 15-ти країн, аби поборотися за місце у гранд-фіналі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де дивитися шоу та як підтримати улюбленого виконавця голосуванням.

Коли і де дивитися “Євробачення-2025”

Вже 13 та 15 травня на глядачів чекають два півфінали, а переможця цьогорічного конкурсу дізнаємось у фіналі, що відбудеться 17 травня.

Україна вийде на сцену у першому півфіналі - гурт Ziferblat виступить п’ятим у списку. Старт трансляцій - о 22:00 за київським часом.

 

Подивитися шоу можна в кілька способів:

Як проголосувати

Улюбленого артиста можна підтримати через:

  • офіційний додаток Eurovision Song Contest App;
  • SMS або телефонний дзвінок (номери з’являться під час ефіру);
  • спеціальний сайт esc.vote (працює лише у дні шоу).

Глядачі з України можуть віддати свій голос лише в тому півфіналі, де виступає наш представник. Цьогоріч це - перший півфінал 13 травня. А ще українці матимуть змогу голосувати у фіналі, який відбудеться 17 травня.

Якщо ж ви дивитесь "Євробачення" з-за кордону - наприклад, із Франції, Італії чи Великої Британії - тоді можете голосувати і в першому, і в другому півфіналах, адже правила залежать від країни перегляду.

Важливо: ви можете віддати аж до 20 голосів за артистів, які вас найбільше вразили.

 

Хто виступить у першому півфіналі й у якій черговості

  1. Ісландія - Væb з піснею "RÓA"
  2. Польща - Юстина Стечковська "GAJA"
  3. Словенія - Клемен "How Much Time Do We Have Left"
  4. Естонія - Томмі Кеш "Espresso Macchiato"
  5. Україна - Ziferblat "Bird of Pray"
  6. Швеція - KAJ "Bara bada bastu"
  7. Португалія - Napa "Deslocado"
  8. Норвегія - Кайл Алессандро "Lighter"
  9. Бельгія - Red Sebastian "Strobe Lights"
  10. Азербайджан - Mamagama "Run With U"
  11. Сан-Марино - Габрі Понте "Tutta l’Italia"
  12. Албанія - Shkodra Elektronike "Zjerm"
  13. Нідерланди - Клод "C’est La Vie"
  14. Хорватія - Марко Бошняк "Poison Cake"
  15. Кіпр - Theo Evan "Shh"
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