"Євробачення-2025": де дивитися та як голосувати у першому півфіналі

Коли і де дивитися “Євробачення-2025”

Вже 13 та 15 травня на глядачів чекають два півфінали, а переможця цьогорічного конкурсу дізнаємось у фіналі, що відбудеться 17 травня.

Україна вийде на сцену у першому півфіналі - гурт Ziferblat виступить п’ятим у списку. Старт трансляцій - о 22:00 за київським часом.

Подивитися шоу можна в кілька способів:

Як проголосувати

Улюбленого артиста можна підтримати через:

офіційний додаток Eurovision Song Contest App;

SMS або телефонний дзвінок (номери з’являться під час ефіру);

спеціальний сайт esc.vote (працює лише у дні шоу).

Глядачі з України можуть віддати свій голос лише в тому півфіналі, де виступає наш представник. Цьогоріч це - перший півфінал 13 травня. А ще українці матимуть змогу голосувати у фіналі, який відбудеться 17 травня.

Якщо ж ви дивитесь "Євробачення" з-за кордону - наприклад, із Франції, Італії чи Великої Британії - тоді можете голосувати і в першому, і в другому півфіналах, адже правила залежать від країни перегляду.

Важливо: ви можете віддати аж до 20 голосів за артистів, які вас найбільше вразили.

Хто виступить у першому півфіналі й у якій черговості