"Евровидение-2025": где смотреть и как голосовать в первом полуфинале

Когда и где смотреть "Евровидение-2025"

Уже 13 и 15 мая зрителей ждут два полуфинала, а победителя конкурса узнаем в финале, который состоится 17 мая.

Украина выйдет на сцену в первом полуфинале - группа Ziferblat выступит пятой в списке. Старт трансляций - в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть шоу можно несколькими способами:

Как проголосовать

Любимого артиста можно поддержать через:

официальное приложение Eurovision Song Contest App;

SMS или телефонный звонок (номера появятся во время эфира);

специальный сайт esc.vote (работает только в дни шоу).

Зрители из Украины могут отдать свой голос только в том полуфинале, где выступает наш представитель. В этом году это - первый полуфинал 13 мая. А еще украинцы смогут голосовать в финале, который состоится 17 мая.

Если же вы смотрите "Евровидение" из-за рубежа - например, из Франции, Италии или Великобритании - тогда можете голосовать и в первом, и во втором полуфиналах, ведь правила зависят от страны просмотра.

Важно: вы можете отдать до 20 голосов за артистов, которые вас больше всего поразили.

Кто выступит в первом полуфинале и в какой очередности